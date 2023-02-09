Yeni sohbet robotu soruları yanlış cevaplayınca hisseleri 100 milyar dolar düştü

BBC'nin haberine göre, Bard'ın tanıtımının yapıldığı bir videoda yapay zeka robotu sorulara yanlış cevap verdi.

Tanıtım videosunda robota "James Webb Uzay Teleskobunun keşifleriyle ilgili 9 yaşındaki birine ne söylenebilir?" sorusu yöneltilirken Bard, "teleskobun güneş sistemi dışından ilk fotoğrafları çektiği" yanıtını verdi.

Bard'ın yanıtı Twitter'da en çok konuşulan konular arasında girerken yapay zeka robotu, tanıtılmadan önce yeteri kadar denenmemekle eleştirildi.

Reklamın ardından ise Alphabet'in hisseleri borsada yaklaşık yüzde 9 düşerken bunun şirkete maliyeti ise 100 milyar dolar oldu.

Google da konuya dair yaptığı açıklamada, hatanın "bu hafta Güvenilir Test Kullanıcısı programıyla başlatılan titiz bir test sürecinin önemini" vurguladığını kaydetti.

Açıklamada, "Bard'ın yanıtlarının gerçek dünya bilgisinde kalite, güvenlik ve kapsamlılık açısından yüksek bir çıtayı karşıladığından emin olmak için dış geri bildirimleri kendi iç testlerimizle birleştireceğiz." ifadesi kullanıldı.