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YouTube, Türkiye ekonomisine katkısını araştırdı: İşte sonuç

YouTube, içerik üretici topluluklarına, işletmelere ve kullanıcılara katkı sağlıyor. Bu katkıyı ölçmek ve daha iyi anlamak amacıyla bağımsız araştırma kuruluşu Oxford Economics tarafından YouTube Türkiye Etki Raporu hazırlandı. Rapora göre dünya çapında 2 milyardan fazla insanın ortak platformu haline gelen YouTube, Türkiye’de 45 binden fazla tam zamanlı işe eşdeğer istihdamı destekliyor.

19 Ocak 2023 | 17:50
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YouTube, Türkiye ekonomisine katkısını araştırdı: İşte sonuç

Türkiye'de YouTube’u düzenli olarak kullanan 45 milyon kişi, YouTube verilerine göre platformda günde ortalama 45 dakika zaman geçiriyor. 

YouTube, aynı zamanda içerik üreticileri ve diğer işletmeler için de önemli bir gelir imkanı yaratıyor. İçerik üreticilerinin çalışanlarının yanı sıra tedarik zincirlerinde yer alan işletmeler ve serbest çalışanlar da dahil edildiğinde YouTube sayesinde büyük bir ekosistem oluşuyor. Desteklenen bu ekosisteme verilen katkıyı anlamak, platformun Türkiye ekonomisine, toplumuna ve kültürüne halihazırda yaptığı önemli katkıyı ölçmek için bir etki analizi araştırması gerçekleştirildi. 

Bağımsız araştırma kuruluşu Oxford Economics tarafından yürütülen araştırma, platformun etkisini ölçmeyi, istihdam ile GSYH üzerindeki etkilerini belirleyip ilişkili sektörler ile bireylerin yaşam kalitesi üzerinde nasıl bir etkide bulunduğunu analiz etmeyi amaçlayan bir çalışma yürüttü. Raporun önemli bölümleri, düzenlenen bir basın toplantısı ile paylaşıldı.  

İŞLETMELER YOUTUBE İLE BİRLİKTE BÜYÜYOR

YouTube, işletmelerin yurt içinde ve yurt dışında daha fazla müşteriyle bağlantı kurmalarına, erişimlerini artırmalarına ve gelir elde etmelerine yardımcı oluyor.

Raporun işletmelerle ilgili sonuçlarına göre;

• YouTube’da bir kanalı olan işletmelerin %65'i, müşteri tabanlarını büyütmede YouTube'un önemli bir rol oynadığını söylüyor. YouTube kullanan KOBİ'lerin %71'i, YouTube'un işletmelerini büyütmek için hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor.
• YouTube kullanan KOBİ'lerin %81'i, Covid-19 pandemisi döneminde YouTube'u kullanmalarının, kuruluşlarının sürece uyum sağlamasına yardımcı olduğunu söylüyor ve YouTube'un bu döneminde işletmelerini ayakta tutmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor.
• YouTube'da reklam yayınlayan KOBİ'lerin %83'ü, YouTube reklamlarının satışlarını artırmalarına yardımcı olduğunu söylüyor.
• YouTube kullanan KOBİ'lerin %79'u, YouTube'un çalışanlarına eğitim vermek için uygun maliyetli bir seçenek olduğunu düşünüyor.

 

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