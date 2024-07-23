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10 teknoloji devinin değeri Çin'in GSYH'sini geride bıraktı

Toplam piyasa değeri yaklaşık 18 trilyon doları bulan dünyanın en büyük 10 teknoloji şirketi, 2023 gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) 17,6 trilyon dolar olan Çin'i geride bıraktı.

23 Temmuz 2024 | 13:33
10 teknoloji devinin değeri Çin'in GSYH'sini geride bıraktı

AA muhabirinin Companies Market Cap sitesinden derlediği bilgilere göre, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri ve piyasa değerleri incelendiğinde, Apple, 3,4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumunda.

 

 

 

 

 

1 Garajda doğdu, dünya devi oldu

Garajda doğdu, dünya devi oldu California'daki bir garajda 1 Nisan 1976'da mütevazı bir başlangıç yapan Apple, son teknoloji tasarımlar, kullanıcı dostu ara yüzleri ve inovatif ürünleriyle dünyanın en değerli ve etkili şirketlerinden birine dönüştü. Apple, 1977 yılının başında "Apple Computer" adıyla anonim şirket haline geldi. Apple'ın 2007'de çıkardığı ilk akıllı telefonu "iPhone", tüketicilere bir masaüstü bilgisayardaki gibi internette gezinme olanağı verdi. Teknoloji dünyasında önemli dönemeçlerden biri olarak kabul edilen bu tarihten sonra Apple'ın tüm dünyadaki bilinirliği ve buna bağlı olarak piyasa değeri de hızlı bir yükseliş yaşadı. Şirketin Ocak 2007'de 73,8 milyar dolar olan piyasa değeri 1 yıl sonra 120 milyar dolara kadar yükseldi.

2 Piyasa değeri 3,4 trilyon dolar

Piyasa değeri 3,4 trilyon dolar Salgının başlangıç dönemlerine rastlayan Mart 2020'de 1,1 trilyon dolar piyasa değerine sahip olan şirket, pandemi döneminde sert yükseliş yaparak Ağustos 2020'de değerini 2 katına çıkarırken 2,2 trilyon dolara ulaştı. Şirket daha sonra dalgalı bir grafiğe sahip olsa da şu anda 3,4 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip.

3 Yapay zeka yatırımlarıyla değerini katladı

Yapay zeka yatırımlarıyla değerini katladı Apple'ı, 3,3 trilyon dolarlık değeriyle Microsoft takip ediyor. Microsoft, son dönemde piyasa değerinde önemli bir artış kaydetti. Şirketin değeri, 2023 yılı temmuz ayında 2,5 trilyon dolar seviyesindeyken, 2024 Temmuz'da 3,3 trilyon dolara ulaştı. Microsoft'un piyasa değerindeki bu hızlı artışın sebepleri arasında, bulut bilişim hizmetlerine olan talebin artması, yapay zeka yatırımlarının geri dönüşü ve yeni ürün tanıtımları öne çıkıyor.

4 NVIDIA'dan çarpıcı büyüme

NVIDIA'dan çarpıcı büyüme 3. sırada yer alan NVIDIA da son dönemde piyasa değerinde çarpıcı bir artış kaydederek teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti. NVIDIA'nın piyasa değeri Temmuz 2023'te 1,2 trilyon dolar iken Temmuz 2024'te bu rakam 3 trilyon doları aştı. Yapay zeka ve veri merkezi çözümlerine olan yüksek talep, oyun sektöründeki büyüme ve yeni nesil grafik işlemcilerin piyasaya sürülmesi, NVIDIA'nın piyasa değerinde önemli bir artışa yol açtı. Özellikle, yeni ürünler ve kurumsal müşteri tabanının genişlemesi, şirketin piyasa değerine büyük ivme kazandırdı.
Listede Google'ın çatı şirketi Alphabet 2,2 trilyon dolarlık piyasa değeri ile 4. Amazon 1,9 trilyon dolarlık piyasa değeriyle 5. Meta 1,2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle 6. TSMC 878 milyar dolarlık piyasa değeriyle 7. Tesla 802 milyar dolarlık piyasa değeriyle 8. Broadcom 749 milyar dolarlık piyasa değeriyle 9. Tencent 449 milyar dolarlık piyasa değeri ile 10. sırada yer alıyor.

6 Hindistan'ın 5, Fransa'nın 6 katı büyüklüğünde

Hindistan'ın 5, Fransa'nın 6 katı büyüklüğünde Hindistan'ın 5, Fransa'nın 6 katı büyüklüğünde Piyasa değeri en yüksek 10 teknoloji şirketine bakıldığında toplam büyüklük 18 trilyon doları aşıyor. Bu değer 2023'te en yüksek gayri safi yurtiçi hasılaya sahip 20 ülke arasında 2. sırada yer alan ve 2023 GSYH'si 17,6 trilyon dolar olan Çin'i geride bıraktı. Statista'ya göre, piyasa değeri en yüksek 10 teknoloji şirketlerinin toplam değeri 2023 GSYH'si yaklaşık 3,6 trilyon dolar olan Hindistan'ın 5 katı, GSYH'si 3 trilyon dolar olan Fransa'nın ise 6 katı büyüklüğe denk geliyor.
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Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
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