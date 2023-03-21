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1773 İTÜ Teknopark açılıyor

İTÜ, Ar-Ge projeleriyle ürün ve servisler geliştirmek ve ülkemizin teknoloji ihracatını artırmak için yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, İTÜ, yepyeni bir anlayış ve yapılanmayla 1773 İTÜ Teknopark’ın kurulduğunu ve proje başvurularını almaya başladığını duyurdu.

21 Mart 2023 | 15:26
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1773 İTÜ Teknopark açılıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununa göre çalışacak ve üniversite-sanayi iş birliğini önceliklendiren yepyeni bir teknoparkı, alanında lider ortaklarıyla beraber kurduğunu duyurdu. İTÜ, üniversitenin desteği ve teknoparkın teşvik avantajlarıyla Ar-Ge projeleri yapmak ve ürün geliştirmek isteyen girişimcileri ve firmaları, 1773 İTÜ Teknopark‘da iş birliğine davet ediyor.

Yapılan açıklamada İTÜ Rektörü ve 1773 İTÜ Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “Önceki teknopark deneyimlerimizden farklı olarak bu sefer İTÜ çoğunluk hissesine sahip. Sadece yazılım değil, tüm fakültelerin araştırma alanlarında, her alandaki, yerli ve yabancı sanayi kuruluşları ile el ele, daha geniş bir aralıkta Ar-Ge faaliyetlerini, üniversite ile yakın işbirliği içinde yürüteceğiz. İTÜ’nün, yüksek oranda hissedar olması sayesinde her dönem üniversite ile teknopark arasında sağlanması gereken eşgüdüm ve yakın çalışma korunabilecek. Ancak bunları yaparken, yerleşkelerimizin yoğunluğunu ilave büyük ofis binaları yaparak daha da artırmayacağız” diye konuştu.

1773 İTÜ Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, önümüzdeki günlerde Ar-Ge projelerinin başvurularını almaya başlayacaklarını belirterek, “Tüm sanayi alanlarındaki kurum ve kuruluşları İTÜ ile birlikte Ar-Ge yapmak üzere Ayazağa ve Florya’ya bekliyoruz. Bu bölgelerdeki iki binamızı önümüzdeki aylarda İTÜ yerleşkeleri etrafında yapacağımız çalışmalar izleyecek. Kuluçka ve hızlandırma programlarımızla, sanayi için teknoloji ürünleri geliştirenler başta olmak üzere girişimcilik ekosisteminin hep yanında olacağız. İleri teknoloji üretenlerin yolunun açılması için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

Güçlü Ortaklık Yapısı

İTÜ’nün farklı sanayi alanlarını kucaklamayı amaçlayan bu teknopark oluşumuna, Türkiye’nin sanayi ve ticaret alanındaki önemli kurum ve kuruluşları da destek veriyor. Yüzde 61’lik büyük hissenin İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ait olduğu 1773 İTÜ Teknopark’ın güçlü bir ortaklık yapısı bulunuyor. Bu kapsamda, İstanbul Ticaret Odası, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, Teknopark İstanbul, Havelsan AŞ ve SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği de 1773 İTÜ Teknopark’ın hissedarları arasında yer alıyor. 1773 İTÜ Teknopark’ın hissedar ve paydaşları; barındıracağı projeler, yaratacağı kaynaklar ve araştırma imkânlarıyla Türkiye’ye ve İTÜ’ye büyük güç katmayı hedeflediklerini belirtiyor.

28 Temmuz 2022’de sınırları Resmî Gazete’de ilan edilen 1773 İTÜ Teknopark, İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde, İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi’ni de içeren 40 bin metrekarelik bir bölgeyi ve İTÜ’nün Florya arazisinde, üzerinde İTÜ Makina Fakültesi’nin geçmişte kullandığı bir laboratuvar binasının da olduğu 60 bin metrekarelik ikinci bir bölgeyi kapsıyor.

1773 İTÜ Teknopark hakkında daha detaylı bilgi ve teknoparkta yer almak isteyen proje sahipleri ve girişimciler için başvuru formları www.1773ituteknopark.com adresinde bulunuyor.

 

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