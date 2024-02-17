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20 teknoloji devi seçimler için 'yapay zeka' anlaşması yaptı

Adobe, Amazon, Google, IBM, Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok ve X'in de aralarında bulunduğu 20 teknoloji şirketi, dünya genelinde bu yıl düzenlenecek seçimlerde yapay zekanın aldatıcı şekilde kullanımına karşı birlikte mücadele etme taahhüdünde bulundu.

17 Şubat 2024 | 10:43
20 teknoloji devi seçimler için 'yapay zeka' anlaşması yaptı

Yapılan ortak açıklamada, 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2024) önde gelen teknoloji şirketlerinin, aldatıcı yapay zeka içeriklerinin 40'tan fazla ülkede 4 milyardan fazla seçmenin oy kullanacağı bu yılki seçimlere müdahale etmesini önlemeye yardımcı olma sözü verdiği bildirildi.

Açıklamada, 20 teknoloji şirketinin zararlı yapay zeka içeriklerini tespit ederek karşı koymak için birlikte çalışma sözü verdiği vurgulandı.

Bu şirketlerin, "2024 Seçimlerinde Yapay Zekanın Yanıltıcı Kullanımıyla Mücadeleye Yönelik Teknoloji Anlaşması"nı imzaladığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın seçmenleri aldatmak amacıyla yapay zeka tarafından oluşturulan zararlı içeriklere karşı teknolojinin kullanılmasına yönelik bir dizi taahhüdü içerdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, anlaşmanın çevrim içi toplulukları zararlı yapay zeka içeriklerine karşı korumaya yönelik önemli bir adım olduğuna işaret edilerek, Adobe, Amazon, Anthropic, Arm, ElevenLabs, Google, IBM, Inflection AI, LinkedIn, McAfee, Meta, Microsoft, Nota, OpenAI, Snap, Stability AI, TikTok, Trend Micro, Truepic ve X'in anlaşmayı imzalayan şirketler olduğu kaydedildi.

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