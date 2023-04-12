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2022’de 15 kat büyüyen EasyCep Türkiye'nin yeni unicorn'u olmak istiyor

Yenilenmiş telefon sektörde faaliyet gösteren EasyCep, 2022 yılını 15 kat büyüme ile kapattı. 2023 yılında hızlı büyümesini sürdürmeyi hedefleyen EasyCep, 3 yıl içinde Türkiye’den çıkan unicorn’lar arasına katılmak istiyor.

12 Nisan 2023 | 12:09
Son Güncellenme: 12 Nisan 2023 | 12:12
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2022’de 15 kat büyüyen EasyCep Türkiye'nin yeni unicorn'u olmak istiyor

EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Türkiye’yi, ABD ve Avrupa’da daha yerleşik hale gelmiş bir sektörle tanıştırdık. Tüketiciler, sağladığımız faydayı anlıyor ve deneyimlemek için harekete geçiyor. Bu da bizim her yıl hızlı büyümemizi sağlıyor” dedi.

Mağaza sayısı 60’a, çalışan sayısı 700’e çıkacak

Geçtiğimiz yıl 20 yeni mağaza açarak toplamda 15 farklı şehirde 26 mağazaya ulaştıklarını kaydeden Özdemir, 2023 yılı mart ayı itibarıyla 40 mağazada hizmet verdiklerini kaydetti. 

Özdemir, “Bu yıl sonunda 60 mağazaya ulaşacağız. CarrefourSA ve Turkcell mağazalarından sonra çok yakın zamanda Türkiye genelinde yer alan 41 Migros mağazasındaki stantlarımızda tüketici ile buluşacağız” dedi. 

Özdemir, şöyle devam etti: 

 “Geçen yılın başında 109 olan çalışan sayımız, yıl sonuna geldiğimizde 477’ye ulaştı. Bu yıl ekibimizi 700 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Kurduğumuz EasyAkademi ile hem teknik hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunduğumuz ekibimizin büyümesine paralel olarak telefon yenileme kapasitemizi de ayda 45 bin adet seviyesine yükselteceğiz. EasyCep olarak yaptığımız bu istihdam ve altyapı yatırımlarıyla 2023 yılı sonu itibarıyla 2,7 milyar TL brüt ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.”

Hedef üç yıl içinde unicorn olmak

2022 yılında 64,1 milyar $’a ulaştığı tahmin edilen dünya yenilenmiş telefon pazarının 2030'a kadar yüzde 11,45'lik yıllık bileşik büyüme oranıyla yaklaşık 146,43 milyar $’a ulaşacağının öngörüldüğünü belirten Özdemir, “Bu görünüme ek olarak başarılı performansımız sayesinde 2022 yılında seri A yatırım turunda 100 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolarlık yatırım aldık. Kararlılığımız ve iş modelimize olan inancımız ikna sürecinde oldukça etkili oldu. Şimdi de, en az 50 milyon dolar yatırım alma hedefiyle Seri B yatırım turu hazırlıklarımızı yapıyoruz. Amacımız, 2026 yılı itibarıyla Türkiye’den çıkan unicorn’lar arasına katılmış olmak” diye konuştu.

Yüzde 30 daha ucuz ve çok çevreci

Tüketiciye sundukları değerin çok açık olduğunu belirten Özdemir, şunları söyledi: 

“Eski cihazlarını kapılarından alıp değerlendiriyoruz, telefon alımlarında da, peşin fiyatına 12 ay taksit ve 12 ay garanti veriyoruz. Bu yılın başında yeni telefon alımlarında tüketici kredisi ile 3 ayla sınırlandırması sonrasında daha belirgin hale gelen bu faydayı anlatmaya devam edeceğiz. Yurtiçinde yenilenmiş telefon pazarı, toplam pazarın henüz yüzde 1’i bile değil. Batı Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da ise bu oran yüzde 20’ye ulaşıyor. Yenilenmiş telefonların, muadili yeni telefonlara göre yüzde 30’a varan oranda daha ucuz oluşun yanı sıra, çok daha çevreci oluşunun fark edilmesi bu pazarın gelişiminde önemli rol oynayacak” diye konuştu.

Tüketicilerin yüzde 40’ı yenilenmiş telefonu bir başkası için alıyor

Tüketici tercihlerine de değinen EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Yeni telefon satan önde gelen bazı markaların ‘Eskiyi getir yeniyi götür’ kampanyalarında toplanan telefonları biz alıyoruz. İki bin noktadan cihaz topluyoruz. Topladığımız eski telefonların yüzde 60’ı bu kampanyalardan, yüzde 40’ı ise bizim kendi alım yaptığımız cihazlardan oluşuyor. Satışlarımızda ortalama sepet tutarımız 8 bin TL seviyesinde yer alırken, aldığımız eski telefonlarda ortalama tutar ise 5.500 TL seviyesinde. Tüketicilerimizin yüzde 60’ı yenilenmiş telefonlarını kendileri için satın alırken, yüzde 40’ı ise bir başkası için alıyor” dedi.

 

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