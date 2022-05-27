2022 Ford Fiesta Türkiye’de satışa çıktı… İşte fiyatı ve şirketten yapılan açıklamaya göre özellikleri…
İlk safhada Style serisi ile otomobil severlere merhaba diyen yeni Ford Fiesta, Titinium ve ST araçlarını da 2022 yılı içerisinde müşterileriyle buluşturacak.
Yeni Ford Fiesta, Türkiye’de üç donanım seviyesi ile satışa çıktı. Ford Otosan açıklamasına göre, yeni Ford Fiesta, giriş donanım olarak konumlanan Style, üst donanım olarak konumlanan Titanium ve performans aracı olarak konumlanan ST donanımı ile geliyor.
Yeni Fiesta’da Style modelinde 1.1L 75 PS 5 ileri manuel motor seçeneği, Titanium modelinde 1.0L 125PS Ecoboost Hibrit 7 ileri otomatik ve ST modelinde ise 1.5L 200PS benzinli 6 ileri manuel olmak üzere toplam 3 farklı motor-şanzıman alternatifi bulunuyor.
Ford Türkiye İş Birimi Lideri Özgür Yücetürk, ‘Ford Fiesta üretildiği dönemden itibaren her zaman daha fazla stil, daha fazla teknoloji ve daha çok eğlence sunarak nesiller boyu sürücülerini memnun etti. Şimdi makyajlanan yeni Ford Fiesta göz alıcı tasarımı ve hayatı kolaylaştıran yenilikleri ile öne çıkıyor. EcoBoost hibrit motorun kusursuz performansı da Fiesta tutkunlarını çevre dostu, akıllı ve sürdürülebilir bir geleceğe çağırıyor.’ ifadelerini kullandı.
NELER DEĞİŞTİ?
Açıklamaya göre, makyajlanan yeni Fiesta’ya karşıdan bakıldığında ön tampon tasarımının değiştiği, bununla beraber ön ızgara tasarımının tamamen yenilendiği, daha büyük ve belirgin hale geldiği görülüyor. Ortasında konumlanan Ford’un ‘mavi oval’ amblemi ise siyah görünümlü ön ızgarayı tamamlıyor.
Yeni standart LED ön farlar dikkat çekici. Ayrıca üst donanımlara geçtikçe opsiyonel olarak sunulan uzun farlarda yansıma önleme özelliği bulunan Matrix LED teknolojili LED ön farlar, zorlayıcı yol ve hava koşullarında daha net görüş için uyarlanabiliyor.
Matrix LED far, geceleri daha iyi sürüş görüşü için aydınlatma senaryolarını optimize etmek amacıyla bir elektronik kontrol ünitesi ve trafik algılama cihazı ile çalışıyor.
Otomatik başlat-durdur, şerit takip sistemi ve şeritte kalma yardımcısı da giriş donanım itibariyle araçlarda standart olarak sunulan teknolojiler arasında yer alıyor.
Yeni Ford Fiesta’da üst donanım itibarıyla standart olarak sunulan 12,3 inçlik dijital yol bilgisayarı, sürücülere bilgi ekranlarını kişiselleştirme ve önceliklendirme olanağı veriyor.
Ayrıca, otomatik park sistemi, aracın sığabileceği boyutta park alanlarını tespit edebiliyor ve sürücünün yalnızca hızı, freni ve vites seçimini kontrol ederken ellerini kullanmadan park etmiş araçlar arasında dikey ya da paralel park etmesini sağlıyor.
SATIŞ FİYATI NE KADAR?
Açıklamaya göre ilk safhada Style serisi ile otomobil severlere merhaba diyen yeni Ford Fiesta, Titinium ve ST araçlarını da 2022 yılı içerisinde müşterileriyle buluşturacak. Makyajlanan yeni Fiesta, 426 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.
Bir cevap yazın