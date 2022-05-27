Ford Türkiye İş Birimi Lideri Özgür Yücetürk, ‘Ford Fiesta üretildiği dönemden itibaren her zaman daha fazla stil, daha fazla teknoloji ve daha çok eğlence sunarak nesiller boyu sürücülerini memnun etti. Şimdi makyajlanan yeni Ford Fiesta göz alıcı tasarımı ve hayatı kolaylaştıran yenilikleri ile öne çıkıyor. EcoBoost hibrit motorun kusursuz performansı da Fiesta tutkunlarını çevre dostu, akıllı ve sürdürülebilir bir geleceğe çağırıyor.’ ifadelerini kullandı.