2022'nin en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı

Analiz firması Canalys’e 2022'de en çok satış yapan akıllı telefon markalarını açıkladı.
Rapora göre, akıllı telefon pazarı 2021'in 4. çeyreğine kıyasla 4. çeyrekte %17 küçüldü. Tüm yıl sevkiyatları %11 azalarak 1,2 milyarın altına indi.
Marklara göre satışta ise Apple, 2022'nin 4. çeyreğinde pazar lideri olurken, Samsung tüm yılın kazananı oldu.
Ekim-Aralık döneminde Apple % 25, Samsung %20 ile ikinci, Xiaomi %11 ile üçüncü, Oppo %10 ile dördüncü ve vivo %8 ile beşinci olurken, “Diğer” kategorisi satışların %26'sını oluşturdu.
2022 yılının tamamında en fazla satış yapan akıllı telefon markaları ise şöyle: