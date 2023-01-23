2022'nin en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı

Analiz firması Canalys’e 2022'de en çok satış yapan akıllı telefon markalarını açıkladı.

Rapora göre, akıllı telefon pazarı 2021'in 4. çeyreğine kıyasla 4. çeyrekte %17 küçüldü. Tüm yıl sevkiyatları %11 azalarak 1,2 milyarın altına indi.

Marklara göre satışta ise Apple, 2022'nin 4. çeyreğinde pazar lideri olurken, Samsung tüm yılın kazananı oldu.

Ekim-Aralık döneminde Apple % 25, Samsung %20 ile ikinci, Xiaomi %11 ile üçüncü, Oppo %10 ile dördüncü ve vivo %8 ile beşinci olurken, “Diğer” kategorisi satışların %26'sını oluşturdu.

2022 yılının tamamında en fazla satış yapan akıllı telefon markaları ise şöyle:

1 Samsung Satış adedi: 264 milyon (yüzde 22)

2 Apple Satış adedi: 228 milyon (yüzde 19)

3 Xiaomi Satış adedi: 156 milyon (yüzde 13)

4 Oppo Satış adedi: 108 milyon (yüzde 9)