Tüm dünyada çip krizi maliyetlerin yükselmesine neden olurken, Türkiye otomotiv sektörü de artan maliyetlerle karşı karşıya.

Farplas Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, Bloomberg HT yayınında klasik araçlarda bin adet çip kullanıldığını, bu bin adet çipin maliyetinin eskiden 300 dolar olduğunu söyledi.

Burhanoğlu etkisi günden güne artan çip krizi dolayısıyla bin çipin maliyetinin 3 bin dolara yükseldiğini belirtti.

Burhanoğlu, “Elektrikli araçlarda ise durum daha da vahim. Çünkü orada bin adet değil 3 bin adet kullanılıyor. 3 bin adet olduğu için de normal değeri bin dolar olan maliyet 10 bin dolarlara çıkıyor. Bu da elektrikli araçların maliyetini epey artırıyor” diyor.

Burhanoğlu, çipin dışında konteyner kriziyle maliyetlerin artması, enerji kriziyle beraber malzemelerin fiyatlarının da çok artmasının tüm bu tedarik zincirinde kırılmalara yol açtığını söyledi.

Burhanoğlu, tedarik zinciri kırılınca çip ve ulaşılamayan malzemeler nedeniyle çok belirsiz duruşların başladığını söyledi.

Burhanoğlu “Bunların sonucu olarak maliyetler artıyor, pazardaki araç sayısı azalıyor. Buna bağlı olarak araç fiyatları artıyor, ikinci el araç fiyatları artıyor” diyor.