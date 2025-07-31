ARA
DOLAR
40,66
0,14%
DOLAR
EURO
47,46
0,19%
EURO
GRAM ALTIN
4423,99
-0,23%
GRAM ALTIN
BIST 100
10991,29
0,32%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

4 trilyon dolar kulübüne giren yeni şirket

Microsoft’un hisseleri, çarşamba günü borsa kapanışı sonrası işlemlerde yüzde 8 artarak şirketin piyasa değerini yaklaşık 4,1 trilyon dolara taşıdı.

31 Temmuz 2025 | 09:02
4 trilyon dolar kulübüne giren yeni şirket

ABD'li teknoloji şirketi, kısa süre önce aynı eşiği geçen Nvidia’dan sonra 4 trilyon dolar barajını aşan ikinci şirket oldu.

Yazılım devi, 2025 mali yılının son çeyreğinde gelirlerini yüzde 18 oranında artırarak son üç yılın en yüksek büyümesini kaydetti. 

Şirketin bu dönemdeki büyümesinde, bulut bilişim hizmeti Azure’un etkisi öne çıktı. 

Microsoft, Azure gelirini ilk kez dolar bazında açıklarken, Azure ve diğer bulut servislerinden elde edilen gelirin bir önceki yıla göre yüzde 34 artarak 75 milyar doları aştığını bildirdi.

Microsoft hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 22 oranında değer kazandı. 

Bu oran, aynı dönemde S&P 500 endeksinin yüzde 8’lik yükselişinin oldukça üzerinde. Şirket hisseleri 25 Temmuz’da 513,71 dolarla tarihinin en yüksek kapanışını yapmıştı. Mesai sonrası işlemlerde hisseler 553 doların üzerine çıktı.

 

Nvidia'nın mali sonuçlarını ağustos ayının sonlarında açıklaması bekleniyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL