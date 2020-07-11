2013 yılından bu güne, 600’ün üzerinde başvuru alan ve 150 üzerinde mezun veren “Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı” (UTTP), Bilkent CYBERPARK ve TTGV tarafından bu sene online olarak gerçekleştirilecek.

Bilkent CYBERPARK ve TTGV’nin beklenen programı UTTP, 2020 başvurularını toplamaya başladı! Türkiye’de bu alanda gerçekleşen ilk uzun soluklu sertifikasyon programı UTTP’ye seçilecek 40 katılımcı, 1 girişimci ve 3 teknoloji transferi uzmanı olacak şekilde 4 kişilik gruplar halinde, 9 hafta boyunca, 9 seans süren yoğun bir teknoloji ticarileştirme programında yer alacak.

Programa hem kendi teknolojisini ticarileştirmek isteyen girişimciler, hem de teknoloji transferi alanında uzmanlaşmak isteyenler katılabiliyor. Özellikle Teknoloji Transfer Uzmanları için büyük önem taşıyan programda, fikri mülkiyet, lisanslama, pazar araştırması, teknoloji değerlemesi ve satış konuları gerçek vakalar üzerinden uygulamalı olarak işleniyor.

UTTP’de katılımcılar, alanında deneyimli Amerikalı uzmanların rehberliğinde, teknolojinin ticarileşme aşamasındaki sorunların tümüne hitap eden zengin bir eğitime katılmaya hak kazanıyorlar. Programa girişimci olarak katılanlar kendi projelerini tanıtma ve pazar araştırması fırsatı bulurken diğer katılımcılar, teknoloji transferi ve ticarileştirme alanında eşi olmayan bir eğitim fırsatını elde ediyorlar.

Uygulama kısmına özellikle önem verilen bu programda katılımcılar, ilk günden itibaren gerçek bir vaka üzerinde, müşterilerle birebir iletişime geçerek ürünlerinin satışı için somut adımlar atıp, lisanslama, teknoloji değerlemesi ve ticarileşme planı konuları üzerine uygulamalı çalışmalar yapma şansı bulacaklar.

Program boyunca katılımcılar, 4’er kişilik 10 grup halinde çalışacak ve programın finalinde tüm gruplar, jüriye sunum yapacak. Bu sunum sonucunda ilk üç grup jüri üyeleri tarafından belirlenecek ve birinci olan ekibe ise ödül verilecek.

Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru için www.cyberpark.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.