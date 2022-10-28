Dünyanın en büyük kripto varlık alım satım platformu olan Binance, Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasına 500 milyon dolar katkı sağlayarak Twitter yatırımcısı oldu.

Binance, Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasına 500 milyon dolar katkı sağlayarak Twitter yatırımcısı haline geldi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre Binance’ten yapılan açıklamada “Kripto ve blokzincir teknolojilerinin kullanım alanını genişletmek için, sosyal medya ve web3’ü bir araya getirmekte rol sahibi olmayı amaçlıyoruz.” dendi.

Buna ek olarak, Binance’in bir sözcüsü “Daha önce verdiğimiz taahhüt geçerli.” diyerek ortaklığın büyüme ihtimaline göz kırptı.

Binance CEO’su Changpeng Zhao paylaştığı bir tweet’te “Elon buraya geldiğinden beri Twitter hesabım hakkında daha güvende hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

Web3 terimi, blokzincirler etrafında inşa edilmiş merkeziyetsiz bir internet anlamına geliyor.