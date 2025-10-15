5G'ye geçiş nasıl olacak? 22 milyon cep telefonu uyumlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansının (AA) özel yayınında 5G teknolojisine geçiş sürecine ilişkin soruları yanıtladı.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak." dedi.
- Bakan Uraloğlu, telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abone olduğunu belirterek, "22 milyon cep telefonu 5G'ye uyumlu. 2G'ye sahip olanlar hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek." ifadelerini kullandı.
- Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti: "2029'da biten 2G ve 3G sözleşmelerini 5G ihalesiyle birlikte otomatik olarak uzatacağız."