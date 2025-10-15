5G'ye geçiş nasıl olacak? 22 milyon cep telefonu uyumlu

ARA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak." dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansının (AA) özel yayınında 5G teknolojisine geçiş sürecine ilişkin soruları yanıtladı.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak." dedi.
  • Bakan Uraloğlu, telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abone olduğunu belirterek, "22 milyon cep telefonu 5G'ye uyumlu. 2G'ye sahip olanlar hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek." ifadelerini kullandı.
  • Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti: "2029'da biten 2G ve 3G sözleşmelerini 5G ihalesiyle birlikte otomatik olarak uzatacağız."
