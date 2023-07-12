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69 milyar dolarlık satın almaya mahkemeden yeşil ışık

ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC), Microsoft'un bilgisayar oyun firması Activision Blizzard'ı satın almasını engellemek üzere başvuru yaptığı mahkeme, Microsoft lehine karar verdi.

12 Temmuz 2023 | 09:25
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69 milyar dolarlık satın almaya mahkemeden yeşil ışık

San Francisco'daki federal mahkemeden, Microsoft'un Activision'ı 69 milyar dolara satın alması anlaşmasının planlandığı şekilde ilerleyebileceğine yönelik karar çıktı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Microsoft Başkanı Brad Smith, hızlı karar için mahkemeye minnettar olduklarını belirterek, "Bu süreç boyunca tutarlı şekilde gösterdiğimiz gibi, düzenleyici kaygıları gidermek için iş birliği içinde çalışmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

FTC geçen ay teknoloji şirketi Microsoft'un bilgisayar oyun firması Activision Blizzard'ı satın almasını engellemek üzere geçici yasaklama emri ve ihtiyati tedbir kararı için mahkemeye başvurmuştu.

Başvuruda, Microsoft'un Activision'ı satın almasına izin verilmesi durumunda, pazardaki rekabetin bozulacağından endişe duyulduğu aktarılmıştı.

Satın almaya AB onay vermiş, İngiltere engellemişti

Xbox oyun sisteminin üreticisi Microsoft, Ocak 2022'de "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı.

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Eylül 2022'de anlaşmaya yönelik inceleme başlatmış ve bu yıl nisanda da Microsoft ile Activision Blizzard arasındaki anlaşmanın bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceğine yönelik endişeleri gerekçe göstererek satın almayı engellemişti.

Avrupa Birliği (AB) yürüttüğü rekabet incelemesini tamamlayarak Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına onay vermişti.

AB onayı için Microsoft, Avrupalı tüketicilere Activision'ın oyunları için 10 yıl ücretsiz bulut oyun hizmeti sunma taahhüdünde bulunmuştu.

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