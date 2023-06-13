ARA
Bist 100
5429,05
-2,86%
Bist 100
Dolar/TL
23,6395
0,0645%
Dolar/TL
Euro/TL
25,4994
0,3414%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0788
0,3087%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1477,04
-0,66%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Activision Blizzard'ın Microsoft'a satışına dava engeli

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), teknoloji şirketi Microsoft'un bilgisayar oyun firması Activision Blizzard'ı satın almasını engellemek üzere geçici yasaklama emri ve ihtiyati tedbir kararı için mahkemeye başvuruda bulundu.

13 Haziran 2023 | 09:51
0
Activision Blizzard'ın Microsoft'a satışına dava engeli

FTC'nin San Francisco'daki federal mahkemeye yaptığı başvuruda, Microsoft'un Activision'ı satın almasına izin verilmesi durumunda, pazardaki rekabetin bozulacağından endişe duyulduğu aktarıldı.

Başvuruda, rekabetin zarar görmesini önlemek için geçici bir ihtiyati tedbirin gerekli olduğu savunulurken, mahkemeden yasaklama emri talebinde bulunuldu.

Microsoft'un Başkan Yardımcısı Brad Smith, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Davamızı federal mahkemede sunma fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Smith, "ABD'deki yasal sürecin hızlandırılmasının nihayetinde piyasaya daha fazla seçenek ve rekabet getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Satın almaya AB onay vermiş, İngiltere engellemişti

Xbox oyun sisteminin üreticisi Microsoft, Ocak 2022'de "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı.

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Eylül 2022'de anlaşmaya yönelik inceleme başlatmış ve bu yıl nisanda da Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki anlaşmanın bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceğine yönelik endişeleri gerekçe göstererek satın almayı engellemişti.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) yürüttüğü rekabet incelemesinin tamamlayarak Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına onay vermişti.

AB onayı için Microsoft, Avrupalı tüketicilere Activision'ın oyunları için 10 yıl ücretsiz bulut oyun hizmeti sunma taahhüdünde bulunmuştu.a

0
  • ALTIN GRAM - TL 1477,04 -0,66%
  • ALTIN ONS 1943,4 -0,72%
  • BIST 100 5429,05 -2,86%
  • DOLAR/TURK LIRASI 23,6395 0,0645%
  • EURO/TURK LIRASI 25,4994 0,3414%
  • EURO/USD 1,0788 0,3087%
  • INGILIZ STERLINI 1,26015 0,71089%
  • JAPON YENI 140,199 0,425%
  • KANADA DOLARI 1,3305 -0,46941%
  • RUS RUBLESI 83,88 0%
Günün En Çok Okunanları
Sakarya'da üretiliyor: Almanya ve Hollanda'ya ihraç edilmeye başlandı
Otomobil fiyatlarına kur zammı... Markalar liste güncelledi, işte 871 araçta artış oranları
Otomobil fiyatlarına kur zammı... Markalar liste güncelledi, işte 871 araçta artış oranları
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 205 milyon liralık yatırımla yeniden doğuyor
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 205 milyon liralık yatırımla yeniden doğuyor
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
Bu kez yeni bir trend yükseliyor:'Deinfluencer'lar... Peki, De-influencing Nedir?
Bu kez yeni bir trend yükseliyor:'Deinfluencer'lar... Peki, De-influencing Nedir?
Otomotiv şirketlerine 61 milyon lira para cezası
Otomotiv şirketlerine 61 milyon lira para cezası
Soros, halefini seçti: 25 milyar dolarlık imparatorluğunu devrediyor
Soros, halefini seçti: 25 milyar dolarlık imparatorluğunu devrediyor
Nasdaq, finansal yazılım şirketi Adenza'yı satın alacak
GERİ
İLERİ
Sakarya'da üretiliyor: Almanya ve Hollanda'ya ihraç edilmeye başlandı
Otomobil fiyatlarına kur zammı... Markalar liste güncelledi, işte 871 araçta artış oranları
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 205 milyon liralık yatırımla yeniden doğuyor
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
Bu kez yeni bir trend yükseliyor:'Deinfluencer'lar... Peki, De-influencing Nedir?
Otomobil fiyatlarına kur zammı... Markalar liste güncelledi, işte 871 araçta artış oranları
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 205 milyon liralık yatırımla yeniden doğuyor
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
Bu kez yeni bir trend yükseliyor:'Deinfluencer'lar... Peki, De-influencing Nedir?
Otomotiv şirketlerine 61 milyon lira para cezası
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 205 milyon liralık yatırımla yeniden doğuyor
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
Bu kez yeni bir trend yükseliyor:'Deinfluencer'lar... Peki, De-influencing Nedir?
Otomotiv şirketlerine 61 milyon lira para cezası
Soros, halefini seçti: 25 milyar dolarlık imparatorluğunu devrediyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL