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  • Microsoft'un Activision'ı satın almasında son tarih 18 Ekim'e uzatıldı

Microsoft'un Activision'ı satın almasında son tarih 18 Ekim'e uzatıldı

Microsoft'un bilgisayar oyun firması Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasına ilişkin anlaşma için son tarih 18 Ekim'e uzatıldı.

19 Temmuz 2023 | 17:36
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Microsoft'un Activision'ı satın almasında son tarih 18 Ekim'e uzatıldı

Activision Blizzard'ın yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarına dair açıklamasında, Microsoft ile birleşme anlaşmalarına da yer verildi.

Geçen yıl başında duyurulduğu üzere, Microsoft'un, tamamı nakit bir işlemde hisse başına 95 dolar karşılığında Activision Blizzard'ı satın almayı planladığına işaret edilen açıklamada, işlemin her iki şirketin yönetim kurulları ve Activision'un hissedarlarınca onaylandığı anımsatıldı.

Açıklamada, dün imzalanan sözleşme ile Microsoft ile birleşme anlaşmasının daha yüksek fesih ücreti ve yeni ticari düzenlemeler karşılığında 18 Ekim'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Microsoft'tan yapılan açıklamada da düzenlemeyle ilgili kalan endişeleri çözmeye yönelik ek süre sağlamak amacıyla birleşme anlaşmasının son tarihinin 18 Ekim'e uzatılması konusunda Activision Blizzard ile anlaşıldığı kaydedildi.

Bu kapsamda, Microsoft, işlem 29 Ağustos'tan sonra feshedilirse Activision Blizzard'a 3,5 milyar dolar, 15 Eylül'den sonra feshedilirse 4,5 milyar dolar fesih ücreti ödeyecek.

Herhangi bir fesih ödemesi, yalnızca anlaşmanın kapanmaması durumunda yapılacak.

Satın almaya AB onay vermiş, İngiltere karşı çıkmıştı

Xbox oyun sisteminin üreticisi Microsoft, Ocak 2022'de "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı.

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Eylül 2022'de anlaşmaya yönelik inceleme başlatmış ve bu yıl nisanda da Microsoft ile Activision Blizzard arasındaki anlaşmanın bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceğine yönelik endişeleri gerekçe göstererek satın almayı engellemişti.

Avrupa Birliği (AB) yürüttüğü rekabet incelemesini tamamlayarak Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına onay vermişti.

AB onayı için Microsoft, Avrupalı tüketicilere Activision'ın oyunları için 10 yıl ücretsiz bulut oyun hizmeti sunma taahhüdünde bulunmuştu.

ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC), Microsoft'un bilgisayar oyun firması Activision Blizzard'ı satın almasını engellemek üzere açtığı dava da Microsoft lehine sonuçlanmıştı.

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