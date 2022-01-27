Elon Musk’a ait SpaceX şirketi tarafından Şubat 2015’te fırlatılan ve görevini tamamladıktan sonra kontrolden çıkan Falcon 9 roketinin 4 Mart’ta Ay’a çarparak infilak etmesi bekleniyorç

Dünya’ya dönecek yakıtı olmadığı için o tarihten beri uzayda savrulan Falcon 9, kontrolden çıkarak Ay’a çarpan ilk roket olacak.

Dört tonluk roketin Ay’ın yüzeyinde küçük bir krater oluşturacağı belirtiliyor.

Falcon 9, yaklaşık 1,5 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra uzaya bir hava durumu uydusu yerleştirilmişti. Bilim insanlarına göre roket yedi yıldır “kaotik bir rota” izliyor.

ABD’deki Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden gökbilimci Prof. Jonathan McDowell Güneş, Dünya ve Ay’ın yerçekimi gücüne maruz kalan roketin Ay ile çarpışma yörüngesine girdiğini belirterek “Roket bir ölü ve sadece yerçekimi kanunlarını takip ediyor” dedi.