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AB'den 'kişisel verileri ABD'ye gönderen' Meta'ya rekor ceza

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel verileri koruma kanununu ihlal ederek kullanıcı bilgilerini ABD'ye gönderdiğinin tespit edilmesi nedeniyle 1,3 milyar dolarlık "rekor" para cezasına çarptırıldı.

22 Mayıs 2023 | 15:14
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AB'den 'kişisel verileri ABD'ye gönderen' Meta'ya rekor ceza

İrlanda Veri Koruma Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, veri transferi ihlali suçlamasıyla Meta'ya 1,3 milyar dolar ceza verildi.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun kararı sonucu Meta'nın, ABD'ye herhangi bir kişisel veri transferini 5 ay içinde askıya alması ve 6 ay içinde veri işleme faaliyetlerini komisyonun kurallarıyla uyumlu hale getirmesi de gerekiyor.

Meta'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise bu durumun şirketin gizlilik uygulamalarıyla ilgili olmadığı, ABD ve AB arasında gizlilik hakları kapsamındaki temel bir hukuki çatışmadan kaynaklandığı belirtildi.

Kararın "haksız" ve "gereksiz" olduğu, "tehlikeli bir emsal" oluşturacağı kaydedilen açıklamada, karara itiraz edileceği ve Avrupa'da Facebook kullanımında ani bir aksama olmayacağı bildirildi.

Uzmanlara göre, söz konusu karar, ABD hükümetinin Meta ve benzeri çok sayıda uluslararası şirketin veri korunması ölçütlerine ilişkin denetimlerini artırmasına neden olabilir.

"Bu para cezası, kuruluşlara ciddi ihlallerin büyük sonuçları olacağına dair güçlü bir işaret"

Avrupa Veri Koruma Kurulu'nun (EDPB) açıklamasına göre, Meta'ya verilen ceza, Genel Verileri Koruma Düzenlemesi kapsamında 16 Temmuz 2020'den beri uygulanan "en büyük ceza" olarak kayıtlara geçti.

EDPB Başkanı Andrea Jelinek, Meta'nın ihlalinin "sistematik", "tekrar eden" ve "sürekli" olması nedeniyle çok ciddi olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Facebook'un Avrupa'da milyonlarca kullanıcısı var. Bu nedenle aktarılan kişisel verilerin hacmi çok büyük. Benzeri görülmemiş bu para cezası, kuruluşlara ciddi ihlallerin büyük sonuçları olacağına dair güçlü bir işaret." değerlendirmesinde bulundu.

 

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