ABD-Çin teknoloji savaşı: Kendi teknoloji ekosistemini kuruyor

Avrupa ülkeleri ve ABD'yle kıyaslandığında içine daha kapanık bir ülke sayılabilecek Çin'de, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a alternatif olarak Wechat, yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye alternatif olarak DeepSeek, robot üretiminde öncü şirketlerden Boston Dynamics'e alternatif olarak ise Deep Robotics ön plana çıkıyor.

Çin'in yüksek teknoloji üretim merkezi olan Şıncın şehrinde 1998 yılında kurulan Tencent, 1999'da anlık mesajlaşma uygulaması olan QQ'yu tanıttı.

Şirketin 2011'de piyasaya sürdüğü ve Whatsapp "muadili" denilebilecek sohbet uygulaması WeChat ile beyaz sohbet baloncukları içerisinde yeşil noktayla temsil edilen ikonu, kısa sürede Çinlilerin en sık karşılaştığı semboller arasına girdi.

WeChat'in 2013'te ödeme özelliği kazanmasıyla birçok Çinli alışveriş için sık olarak bu yöntemi tercih etmeye başladı. "Apple Pay" adlı mobil ödeme sistemine bir alternatif getiren bu uygulama sayesinde kullanıcılar, büyük marketler ve hatta küçük esnaftan yaptığı alışverişi uygulama içinde bulunan kişiye özel kare kodları tarayarak saniyeler içinde ödeyebiliyor.

Öte yandan aylık 1 milyarın üzerinde aktif kullanıcı sayısı ve milyarlarca dolarlık piyasa değerine sahip WeChat'in en önemli özelliklerinden biri, çok sayıda pratik uygulamanın tek bir veri tabanında birleşiyor olması.