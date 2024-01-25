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ABD'de 5 teknoloji devine yapay zeka soruşturması

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) beş şirkete, üretken yapay zekaya yönelik son yatırımları ve ortaklıkları hakkında bilgi vermelerini talep eden talimatlar gönderdi.

25 Ocak 2024 | 22:57
ABD'de 5 teknoloji devine yapay zeka soruşturması

FTC'den yapılan açıklamada, başlatılan soruşturma kapsamında, rekabet ortamı üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması için yapay zeka sağlayıcılarıyla olan kurumsal ortaklıklar ve yatırımların inceleneceği belirtilerek, elde edilen bulguların, Komisyonun gelecekteki eylemlerine yardımcı olabileceği aktarıldı.

Şirketlerin yapay zeka geliştirme için gerekli temel teknolojilere ve girdilere erişim sağlamak amacıyla yapay zeka geliştiricileriyle ortaklıklar kurma ve doğrudan yatırımlar dahil bir dizi strateji uyguladığına işaret edilen açıklamada, bilgi talebi talimatının milyarlarca dolarlık üç ayrı yatırıma dahil olan Alphabet, Amazon, Anthropic, Microsoft ve OpenAI şirketlerine gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın FTC'nin uygulayıcıların üretken yapay zeka geliştiricileri ile bulut hizmeti sağlayıcıları arasında oluşan yatırımlar ve ortaklıklar hakkındaki anlayışını derinleştirmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

FTC'nin talep ettiği bilgilere de değinilen açıklamada, yanıt vermeleri için beş şirkete talimatı aldıkları tarihten itibaren 45 gün süre tanınacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FTC Başkanı Lina Khan, tarihin yeni teknolojilerin yeni pazarlar ve sağlıklı rekabet oluşturabileceğini gösterdiğini vurguladı.

Şirketler yapay zekayı geliştirmek ve bundan para kazanmak için yarışırken, bu fırsatı engelleyen taktiklere karşı koruma sağlamaları gerektiğine dikkati çeken Khan, "Çalışmamız, hakim şirketler tarafından sürdürülen yatırımların ve ortaklıkların yenilikçiliği bozma ve adil rekabeti baltalama riski taşıyıp taşımadığına ışık tutacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

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