ABD'li Synopsys, Ansys'i 35 milyar dolara satın alacak

Synopsys'den yapılan açıklamada, şirketin Ansys'i satın almasına ilişkin kesin bir anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Açıklamada, anlaşma değerinin yaklaşık 35 milyar dolar olduğu belirtilerek, düzenlemelerin ve hissedarların onayına bağlı olarak anlaşmanın 2025'in ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Şirketin açıklamasında, satın alma anlaşmasının Synopsys'in yarı iletken elektronik tasarım otomasyonunu Ansys'in geniş simülasyon ve analiz portföyüyle bir araya getireceği belirtildi.

Söz konusu satın alma, çip üreticisi Broadcom'un geçen yıl kasımda yazılım üreticisi VMware'i 69 milyar dolarlık bir anlaşmayla devralmasından bu yana açıklanan teknoloji sektöründeki en büyük satın alma anlaşmalarından biri oldu.