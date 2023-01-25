ARA
Bist 100
5137,84
-4,26%
Bist 100
Dolar/TL
18,8134
0,067%
Dolar/TL
Euro/TL
20,4557
-0,0159%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0873
-0,0809%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1163,85
-0,65%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'den Google'a antitröst davası

ABD Adalet Bakanlığı, 8 eyaletin başsavcısı ile dijital reklamcılık sektöründeki hakimiyetinin rekabete zarar verdiği iddiasıyla Google'a dava açtı.

25 Ocak 2023 | 09:52
0
ABD'den Google'a antitröst davası

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesinde antitröst davası açıldığı bildirildi.

Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edildi.

Açıklamada, Adalet Bakanlığı ve eyalet başsavcılarının dijital reklam pazarında rekabeti yeniden tesis etmeyi amaçladıkları kaydedildi.

Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı ifade edilen açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarlarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarıldı.

Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verildi.

ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1163,85 -0,65%
  • ALTIN ONS 1924,25 -0,71%
  • BIST 100 5137,84 -4,26%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8134 0,067%
  • EURO/TURK LIRASI 20,4557 -0,0159%
  • EURO/USD 1,0873 -0,0809%
  • INGILIZ STERLINI 1,23214 -0,11147%
  • JAPON YENI 129,939 -0,167%
  • KANADA DOLARI 1,33674 -0,03851%
  • RUS RUBLESI 69,232 -0,3139%
Günün En Çok Okunanları
Bakan Bilgin EYT yasası için tarih verdi
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Bakanlıktan zam farkı ve ek ödeme açıklaması
2022'nin en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL