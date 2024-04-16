ARA
Bist 100
9575,77
-1,07%
Bist 100
Dolar/TL
32,4633
0,1136%
Dolar/TL
Euro/TL
34,5098
0,0746%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0618
-0,0612%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2472,85
-0,47%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'den Samsung'a 6,4 milyar dolarlık çip desteği

ABD yönetimi, Güney Koreli elektronik şirketi Samsung'a Texas'taki çip üretimi yatırımı için 6,4 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlayacak.

16 Nisan 2024 | 09:18
ABD'den Samsung'a 6,4 milyar dolarlık çip desteği

ABD Başkanı Joe Biden, yazılı açıklamasında, ülkenin yarı iletken üretimindeki liderliğini yeniden sağlamak için CHIPS ve Bilim Yasasını imzaladığını anımsattı.

Samsung ile ABD Ticaret Bakanlığı arasında, şirketin gelişmiş yarı iletken üretimi ve AR-GE'sini Texas'a getirmek için bir ön anlaşma yapıldığını duyuran Biden, bu kapsamda Samsung'un 40 milyar doların üzerinde yatırım ve en az 21 bin 500 istihdam sağlayarak Texas'ın yarı iletken ekosistemindeki rolünü güçlendireceğini vurguladı.

Biden, bu tesislerin, yapay zeka gibi ileri teknolojiler için gerekli olan dünyanın en güçlü çiplerinden bazılarının üretimini destekleyeceğinin ve ABD'nin ulusal güvenliğini güçlendireceğinin altını çizdi.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da Samsung ile varılan ön anlaşma kapsamında, ülkenin yarı iletken tedarik zincirinin dayanıklılığını güçlendirmek, teknoloji liderliğini ilerletmek ve küresel rekabet gücünü artırmak için CHIPS ve Bilim Yasası çerçevesinde 6,4 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlanacağı bildirildi.

2030'a kadar ileri çiplerin yaklaşık yüzde 20'sini üretme hedefi

ABD'de bu ay Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC'ye de CHIPS Yasası kapsamında 6,6 milyar dolara kadar doğrudan finansman ve 5 milyar dolara kadar kredi sağlanacağı açıklanmıştı.

Mart ayında da Intel'in yerel çip üretim tesislerine yönelik 11 milyar dolarlık kredinin yanı sıra 8,5 milyar dolarlık hibe duyurulmuştu.

ABD yönetimi ayrıca, Global Foundries ve Microchip Technology'ye de yarı iletken üretimini artırmak için destek vereceğini belirtmişti.

Ülkenin, çip yatırımlarıyla 2030'a kadar dünyadaki en ileri yarı iletkenlerin yüzde 20'sini üretmesi hedefleniyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2472,85 -0,47%
  • ALTIN ONS 2369,21 -0,59%
  • BIST 100 9575,77 -1,07%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,47 0,127%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37989 0,08595%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,065 0,3791%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,4633 0,1136%
  • EURO/DOLAR 1,0618 -0,0612%
  • EURO/TURK LIRASI 34,5098 0,0746%
  • STERLIN/DOLAR 1,24394 -0,04901%
Günün En Çok Okunanları
Vergiye uyumlu kurumlarda vergi indirimi
Yeni haftada havalar nasıl olacak? 2 gün yağış var!
Yeni haftada havalar nasıl olacak? 2 gün yağış var!
Yunan adalarında 'Türk' coşkusu... İki misli daha fazla para bıraktı
Yunan adalarında 'Türk' coşkusu... İki misli daha fazla para bıraktı
TÜİK, şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
TÜİK, şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
TCMB, 818.2 milyar TL zarar açıkladı
TCMB, 818.2 milyar TL zarar açıkladı
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Hafta sonu yaşanan gerilimin ardından piyasalar haftaya nasıl başladı?
Hafta sonu yaşanan gerilimin ardından piyasalar haftaya nasıl başladı?
Zengin Amerikalıların 2. pasaport için tercih ettiği 5 ülke
GERİ
İLERİ
Vergiye uyumlu kurumlarda vergi indirimi
Yeni haftada havalar nasıl olacak? 2 gün yağış var!
Yunan adalarında 'Türk' coşkusu... İki misli daha fazla para bıraktı
TÜİK, şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
TCMB, 818.2 milyar TL zarar açıkladı
Yeni haftada havalar nasıl olacak? 2 gün yağış var!
Yunan adalarında 'Türk' coşkusu... İki misli daha fazla para bıraktı
TÜİK, şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
TCMB, 818.2 milyar TL zarar açıkladı
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Yunan adalarında 'Türk' coşkusu... İki misli daha fazla para bıraktı
TÜİK, şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
TCMB, 818.2 milyar TL zarar açıkladı
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Hafta sonu yaşanan gerilimin ardından piyasalar haftaya nasıl başladı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL