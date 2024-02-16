ABD'nin muhteşem 7'lisi için uyarı

Muhteşem 7'li olarak adlandırılan Apple, Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia ve Tesla hisseleri, 2023 yılını güçlü bir şekilde bitirdikten sonra bu yıl S&P 500’ü yüzde 5’ten fazla yükselten ana güç olmuştu. Özellikle yapay zekâ alanında yaşanan yatırımcı çılgınlığı, çip üreticisi Nvidia ve Meta gibi yapay zekâyla fazlasıyla haşır neşir olan teknoloji şirketlerinin sadece haftalar içinde çift haneli yüzdelik yükselişler elde etmesine yardımcı olmuştu.

Büyük Buhran hatırlatması

Banka raporunda, bu hisse senetlerinin piyasa değerinin, S&P'deki diğer 493 şirkete kıyasla çok daha hızlı bir şekilde artarak endeksin aşırı derecede yoğunlaşmasına neden olduğuna dikkat çekti. Öte yandan bu kadar az hisse senedinin daha geniş bir piyasada bu kadar yüksek ağırlığa sahip olduğu bir dönem bulmak için 1929 balonuna bakmak gerektiğini söyleyen Deutsche Bank Stratejisti Jim Reid’e göre, endeks şu anda en azından son yüzyıldaki en konsantre durumunda. Reid, bu seviyelerdeki Borsa yoğunlaşmasının bir anomali olmanın ötesine geçtiğini ve bu birkaç şirketin kaderinin genel güveni ne kadar etkilediği göz önünde bulundurulduğunda makroekonomik açıdan bir değerlendirmeyi gerektirdiğine dikkat çekiyor. Banka, Muhteşem 7'linin toplam piyasa değerinin dünyanın en büyük ikinci ulusal borsasını oluşturabileceğine ve 4’üncü sıradaki Japonya’nın iki katı büyüklüğünde olduğuna dikkat çekiyor.

Sabah Kahvesi bültenine 'ücretsiz' üye olun, güne piyasalar açılmadan daha fazla haberle başlayın! Üyelik için TIKLAYIN



