New York Üniversitesi (NYU) profesörüne göre Elon Musk’ın nakit gücü Twitter’ı satın almaya yetmez ve Tesla hisselerine karşılık nakit borç almak zorunda kalacak.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformunu 43 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın almayı teklif etmişti.

NYU’nun Stern School of Business’ta pazarlama profesörü olan Scott Galloway, tahmini 259 milyar dolarlık servete rağmen Musk’ın Tesla hisselerini riske atmadan anlaşmayı “finanse etmek için uygun bir yolu” olmadığını iddia ediyor.

Business Insider’ın haberine göre Galloway bir podcast yayınında “Bunu karşılayamaz” dedi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi tahminlerine göre Musk’ın 2,95 milyar dolarlık “nakit”i var .

Galloway tek geçerli finansman kaynağı için “Tesla’daki hisselerine karşı borç almasıdır” görüşünü paylaşıyor.