ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), havadan havaya füzeler taşıyan ve uçaklardan fırlatılan LongShot adlı silahlı insansız hava araçları üzerinde çalışıyor. SİHA’ların savaş uçaklarından fırlatılmasıyla uçak menzili dışında kalan alanlardaki hedeflere ulaşılması amaçlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı’nın (DARPA) yeni projesi netlik kazandı. DARPA, kendi havadan havaya füzelerini taşıyan ve uçaklardan fırlatılan LongShot adlı drone’lar üzerinde çalışıyor. Söz konusu drone’lar en az iki adet AIM-120 AMRAAM füzesi taşıyabiliyor.

Proje ile İHA’ların daha uzun menzillere ulaşarak füze fırlatabilme olanağına kavuşması hedefleniyor. DARPA ise yeni tür İHA’nın başarılı olması halinde menzili “önemli ölçüde” artırabileceğini ve aynı zamanda insan pilotların riskini azaltabileceğini belirtiyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, AIM-120 AMRAAM 160 kilometre menzile sahip. Haberlere göre Longshot İHA, bir avcı uçağı üzerindeki harici bir sabit noktadan veya bir bombardıman uçağının dahili bölmesinden fırlatılabilir; gelecekte hem hava hem deniz kuvvetleri tarafından kullanılabilir.

DARPA 8 Şubat’ta firmaların ön tasarımlar oluşturacağı programın ilk aşaması için General Atomics, Lockheed Martin ve Northrop Grumman ile sözleşme imzaladığını duyurdu.