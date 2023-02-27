Afetlerde hayat kurtaran teknolojiler

Art arda yaşadığımız depremler, verdiğimiz kayıplar bize tedbir almanın ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmanın önemini hatırlattı. Bu anlamda hayat kurtaran teknolojiler çok büyük bir öneme sahip. Haberimizde bunları geliştiren girişimleri araştırdık.

Şubat 2023 günü sabaha karşı gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi hepimizi derinden sarstı. 20 Şubat pazartesi akşamı merkez üssü Hatay olan 6,4’lük ve 5,8’lik art arda gelen iki depremle de felaketin boyutları arttı.

Ülkemiz son yılların en büyük depremi ile sarsılırken, on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin ve on binlerce insanımızın yaralı olarak hayat mücadelesi vermesinin derin bir üzüntüsünü yaşıyor ve yasını tutuyoruz.

Yalnızca deprem değil, sel, yangın gibi birçok doğal afeti art arda yaşayan bir ülkeyiz. Her afette biraz daha fazla sarsılıyoruz.



Bu anlamda hayat kurtaran teknolojiler çok büyük bir öneme sahip. Birçok teknopark da bu konuda çalışmalarına hız verdi.

DÜNYADA İLK

Tamamen yerli teknoloji ve malzeme ile ürünü geliştiren inşaat yüksek mühendisi Adnan Doğan, 1999 depremi sonrasında Türkiye tarafından özel olarak seçilen ve yetiştirilen 500 mühendisten biri.



Uzun araştırma ve AR-GE çalışmaları sonrasında Deprem Fatihi Sismik İzolatör Sistemini geliştirdi. ABD dahil hem Türkiye hem de global olarak tüm belgeleri ve patentleri alınmış bir buluş.

Dünyada bir örneği olmayan bu sistemin en önemli özelliği; mevcut sismik izolatörler ancak yüzde 30’lara varan bir koruma sağlarken, Deprem Fatihi ise yüzde 99 oranında depreme karşı dayanıklılık sağlıyor. En önemlisi de mevcut binalara da uygulanabilmesi.

Yeni yapılarda bu sistem ayrıca yüzde 50’nin üstünde tasarruf da sağlıyor. Üründe hiçbir ithal malzeme kullanılmıyor. Bu ve bunun gibi hayat kurtaran birçok teknoloji bulunuyor.

ORHAN TANIŞMAN YILDIZ TEKNOPARK GENEL MÜDÜRÜ

“Kısa, orta ve uzun vadeli planımızı oluşturduk”

“Deprem felaketinin yaralarını sarmak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı hızlı bir şekilde oluşturduk. Kurduğumuz Deprem Acil Destek Birimimiz ile de bu planları hayata geçirmeye ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz.

Afet riskine karşı YTÜ Yıldız Teknopark’ta geliştirilen ve depremin yıkıcı etkilerini minimuma indiren Emergency Disaster Information System (EDIS-Acil Afet Bilgi Sistemleri) isimli yazılımımız, depremi saniyeler öncesinden algılayarak uyarı sinyalleri gönderebiliyor. Şu anlık Marmara Bölgesi’nde kullanılan yazılımımızın en kısa zamanda tüm Türkiye’de kullanılabilmesi için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.”



TOLGA BİLDİRİCİ GOSB TEKNOPARK GENEL MÜDÜRÜ

“Afet özelinde girişimcilere destek vereceğiz”

“Teknoparkımızda birlikte çalıştıkları dikeylerde ürünlerinin veya yetkinliklerinin afet yönetimi veya riskine yönelik hızlıca uyarlanması mümkün pek çok firma var.

Önümüzdeki dönemde ‘Fikrim Var Ya Sonra’ adlı hızlandırıcı programımızda afetler özelinde girişimcilere eğitim, mentorluk ve ticarileşme anlamında desteklerimiz olacak ve bu girişimcilerin fikirlerini daha sonra ihtiyaç halinde onlara dönmek üzere bir envanter de tutacağız.”