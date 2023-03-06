Art arda yaşadığımız depremler, verdiğimiz kayıplar bize tedbir almanın ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmanın önemini hatırlattı. Bu anlamda hayat kurtaran teknolojiler çok büyük bir öneme sahip. Haberimizde bunları geliştiren girişimleri araştırdık.
Peki hangi şirket, ne yapıyor? İşte afetlerde hayat kurtaran teknolojiler...
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AytungaEğitim faaliyeti yürüten birey, kişi ve kurumları, özellikle psikolog, tercüman gibi çevrimiçinde bölgenin ihtiyacına çözüm olmak isteyenleri gönüllü olmaya davet ederek Uzaktan Gönüllü isimli bir platform kurdu.
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BlindLookYaşanan deprem felaketinde barınma ihtiyacı bulunan görme engellileri evlerinde misafir ederken, gönüllü olarak evlerinde misafir etmek isteyen kişileri de ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor.
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BugbounterDeprem sonrası aktif çalışan tüm yardımlaşma ve destek platformlarının online güvenlik testlerini ücretsiz olarak gerçekleştirerek, depremzedelere yapılan yardımların engellenme ve sömürülmesine karşı çıkmayı amaçlıyor.
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Bulut KlinikGeliştirdikleri sağlık uygulamasında depremden etkilenen kişiler için online psikolojik ve sağlık destek hizmeti sunuyor.
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ClassestDepremzede öğrencilere gönüllü öğretmenleriyle birlikte çeşitli STK ve vakıflar aracılığıyla, online ortamda özel ders ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çalışmalarına başlayacak.
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Deprem FatihiMevcut sismik izolatörler ancak yüzde 30’lara varan bir koruma sağlarken, Deprem Fatihi ise yüzde 99 oranında depreme karşı dayanıklılık sağlıyor. Ayrıca diğer izolatörlerde dokuz kat sınırı varken, bu üründe herhangi bir kat sınırı yok, pek çok yapıya uygulanabiliyor.
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Doğan Trend OtomotivAraçtan araca şarj fonksiyonu olarak bilinen V2L (Vehicle to Load) teknolojisine sahip elektrikli MG modelleri, deprem bölgesinde aydınlatmaya ve ısıtmaya olan ihtiyacı karşılamak için mobil jeneratör görevi üstlenecek.
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Edis Afet ve Deprem SistemleriDepremin yıkıcı etkilerini minimuma indirilmesi amacıyla geliştirilen Emergency Disaster Information System isimli yazılım, depremin saniyeler öncesinden tespit edilmesini sağlıyor. Depremin büyüklüğünü ve olası hasarını hesaplayan sistem, insanlara güvenlik tedbiri almaları konusunda öncesinde uyarı sinyalleri gönderiyor.
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Find My KidsDepremlerin ardından endişeleri artan anne babalara yardımcı olmak için, çocuklarının konum ve aktivite bilgilerini takip edebilecekleri mobil uygulamasını ücretsiz olarak kullanıma sundu.
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FromyoureyesGeliştirdikleri uygulama sayesinde toplanma noktaları, yardım noktaları ve bunun gibi birçok kritik konuda görme engelli depremzedelere katkı sunuyor.
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Geomes İnşaatYapı sağlığı izlenmesine yönelik ulusal ölçme sistemi ile deprem güvenliği belirleme ve bina deprem riski tespiti hizmetlerini veriyor.
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Herkes İçin Psikolojik DestekDepremden etkilenen vatandaşlara deprem sonrası psikososyal destek sağlıyor.
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Hudop Teknoloji HizmetleriTowerSense Platform üzerinden sürekli olarak kulelerin ve kuleler üzerinde kurulu ekipmanların salınım ve titreşimlerinin izlenmesi, gerekli durumlarda alarmlar oluşturulması hedefleniyor.
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İnosens Bilişim Teknolojileri & BeCureDeprem sonrası hastaların hastanede yoğunluk nedeniyle çok kalamaması ve fizyoterapi ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle merkezi yerlerde bilgisayar ve sensörleri konumlandırıp egzersizlerini farklı şehirlerde uzmanların takip ettiği bir sistem.
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intenseyeintenseye platformunun yapay zekâ algoritması, anonim bir şekilde analizler yapıyor ve İSG ekiplerine 7/24 gerçek zamanlı bildirimler alma ve hızlı müdahalede bulunma imkânı sağlıyor. Bu sayede işyerlerinde meydana gelebilecek iş kazaları önlenebiliyor.
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Kanka HostKalacak yere ihtiyacı olan depremzedeler ile evini paylaşmak isteyenleri geliştirdikleri uygulama üzerinden bir araya getiriyor.
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Kartaca BilişimBulut Tabanlı Felaket Kurtarma ve Yedekleme Sistemi ile doğal afetler, siber saldırılar, insan hataları ve diğer öngörülemeyen olaylar işletmeleri önemli ölçüde etkileyerek maliyetli kesinti sürelerine, kritik verilerin kaybına ve itibar zedelenmesinin önüne geçiyor.
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KidologDepremden etkilenen kişiler için geliştirdikleri uygulama ve whatsapp üzerinden online ücretsiz psikolojik destek sağlarken, psikolojik destek çalışmalarına gönüllü olarak katılmak isteyen uzmanları da sürece dahil ediyor.
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Labdroids BilişimAdres Verisi Mekansallaştırma Platformu ile metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesini sağlıyor.
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Laska TechnologyDepremzedelerin ve bölgede çalışan insanların ısı ve elektrik ihtiyacını karşılamak üzere, geliştirdikleri teknoloji ile atık lastiklerin ileri dönüştürülerek enerji ve hammadde elde edilmesini sağlayan yenilenebilir yakıt yardımında bulunuyor.
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LojiparkDeprem bölgesine ulaşım konusunda sorun yaşayan kurum ve kuruluşlara araç temini sağlıyor.
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MicrofonBaşlattıkları eğitim seferberliği kampanyası ile depremden etkilenen ve eğitim yardımına ihtiyacı olan öğrencileri, başvuruları doğrultusunda eğitim desteği veren kişi ve kurumların desteği ile buluşturuyor.
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Minesoft BilişimUydu görüntüleri kullanılarak gerçek zamanlı sismik risk değerlendirmesi, izlenmesi ve azaltılması için yarı otomatik bir web tabanlı coğrafi bilgi sistemi geliştiriyor.
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MissafirGeliştirdiği ‘Missafirimizsiniz’ platformu, ev sahipleri ile konaklama ihtiyacı olan depremzedeleri buluşturmayı amaçlıyor.
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OpenZeka Teknoloji A.Ş.Deprem sonrası gerçek fizik kurallarına uygun şekilde yıkım, enkaz, hasar durumunun dijital ikizinin ortaya çıkarılmasını, 4 ayaklı robotların sensörleri vasıtasıyla canlı yaşam belirtilerini tespit etmesini sağlıyor.
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Oy ve ÖtesiDeprem Kayıp İhbar Sistemi'ni hayata geçirdi. Yakınlarına ulaşamayan kişiler, sistemin WhatsApp hattına mesaj atarak kayıp yakınlarının kayıt altına alınmasını sağlıyor.
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Polat Savunma SanayiBütün araç sınıfları için ürettiği taşınabilir araç booster cihazları tek şarjla 30 araç rahatlıkla çalıştırabiliyor.
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RentRoviİstanbul'da evlerini depremzedelere tahsis etmek isteyen ev sahiplerine de evlerini yönetme ve temizletme konusunda ücretsiz destek sağlayacağını açıkladı.
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RobocamRadar ve kamera kullanarak insan varlığı ve yokluğunun tespit edilmesini, insan hareketlerinin analiz edilmesini, Mwave radar teknolojisi ile duvarlar ötesi hareket analizinin yapılmasını sağlıyor.
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SesverArvia’nın geliştirdiği Ses Ver.in platformu, deprem bölgesinde yardıma ihtiyacı olanlar ile yardım edebilecekleri buluşturuyor. Oluşturulan platform, otomatik konum paylaşma ve sesli görüşme özellikleri ile müdahale hızını arttırmayı hedefliyor.
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STASta4CAD V14 programı, statik ve betonarme analizleri, standart ve yönetmelikleri esas alacak şekilde yapabiliyor. Program otomatik olarak yapısal 3D modelleme yapıyor, analiz opsiyonlarına göre bir defada çözüyor. Çözüm sonrası tüm çizimler hazır duruma geliyor.
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T Rupt TeknolojiKatastrofik doğa olayları için finansal kayıp modelleme platformu Catmod ile sigorta ve reasürans şirketlerinin deprem gibi afetler nedeniyle karşı karşıya kalacakları yükümlülüklerin modelleneceği bir platform oluşturdu.
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TerappinDepremden etkilenen kişiler için ücretsiz psikolojik destek sağlarken, psikolojik destek çalışmalarına gönüllü olarak katılmak isteyen uzmanları da sürece dahil ediyor.
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