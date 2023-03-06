Art arda yaşadığımız depremler, verdiğimiz kayıplar bize tedbir almanın ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmanın önemini hatırlattı. Bu anlamda hayat kurtaran teknolojiler çok büyük bir öneme sahip. Haberimizde bunları geliştiren girişimleri araştırdık.

Peki hangi şirket, ne yapıyor? İşte afetlerde hayat kurtaran teknolojiler...

Burcu Tuvay

1 Aytunga Eğitim faaliyeti yürüten birey, kişi ve kurumları, özellikle psikolog, tercüman gibi çevrimiçinde bölgenin ihtiyacına çözüm olmak isteyenleri gönüllü olmaya davet ederek Uzaktan Gönüllü isimli bir platform kurdu.

2 BlindLook Yaşanan deprem felaketinde barınma ihtiyacı bulunan görme engellileri evlerinde misafir ederken, gönüllü olarak evlerinde misafir etmek isteyen kişileri de ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor.

3 Bugbounter Deprem sonrası aktif çalışan tüm yardımlaşma ve destek platformlarının online güvenlik testlerini ücretsiz olarak gerçekleştirerek, depremzedelere yapılan yardımların engellenme ve sömürülmesine karşı çıkmayı amaçlıyor.

4 Bulut Klinik Geliştirdikleri sağlık uygulamasında depremden etkilenen kişiler için online psikolojik ve sağlık destek hizmeti sunuyor.

5 Classest Depremzede öğrencilere gönüllü öğretmenleriyle birlikte çeşitli STK ve vakıflar aracılığıyla, online ortamda özel ders ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çalışmalarına başlayacak.

6 Deprem Fatihi Mevcut sismik izolatörler ancak yüzde 30’lara varan bir koruma sağlarken, Deprem Fatihi ise yüzde 99 oranında depreme karşı dayanıklılık sağlıyor. Ayrıca diğer izolatörlerde dokuz kat sınırı varken, bu üründe herhangi bir kat sınırı yok, pek çok yapıya uygulanabiliyor.

7 Doğan Trend Otomotiv Araçtan araca şarj fonksiyonu olarak bilinen V2L (Vehicle to Load) teknolojisine sahip elektrikli MG modelleri, deprem bölgesinde aydınlatmaya ve ısıtmaya olan ihtiyacı karşılamak için mobil jeneratör görevi üstlenecek.

8 Edis Afet ve Deprem Sistemleri Depremin yıkıcı etkilerini minimuma indirilmesi amacıyla geliştirilen Emergency Disaster Information System isimli yazılım, depremin saniyeler öncesinden tespit edilmesini sağlıyor. Depremin büyüklüğünü ve olası hasarını hesaplayan sistem, insanlara güvenlik tedbiri almaları konusunda öncesinde uyarı sinyalleri gönderiyor.

9 Evimdeki Psikolog Depremden etkilenen kişiler için online ücretsiz psikolojik destek sağlıyor.

10 Find My Kids Depremlerin ardından endişeleri artan anne babalara yardımcı olmak için, çocuklarının konum ve aktivite bilgilerini takip edebilecekleri mobil uygulamasını ücretsiz olarak kullanıma sundu.

11 Fromyoureyes Geliştirdikleri uygulama sayesinde toplanma noktaları, yardım noktaları ve bunun gibi birçok kritik konuda görme engelli depremzedelere katkı sunuyor.

12 Geomes İnşaat Yapı sağlığı izlenmesine yönelik ulusal ölçme sistemi ile deprem güvenliği belirleme ve bina deprem riski tespiti hizmetlerini veriyor.

13 Gonullupsikolog.org Afetten etkilenen kişiler için online ücretsiz psikososyal destek sağlıyor.

14 Herkes İçin Psikolojik Destek Depremden etkilenen vatandaşlara deprem sonrası psikososyal destek sağlıyor.

15 Hudop Teknoloji Hizmetleri TowerSense Platform üzerinden sürekli olarak kulelerin ve kuleler üzerinde kurulu ekipmanların salınım ve titreşimlerinin izlenmesi, gerekli durumlarda alarmlar oluşturulması hedefleniyor.

16 İnosens Bilişim Teknolojileri & BeCure Deprem sonrası hastaların hastanede yoğunluk nedeniyle çok kalamaması ve fizyoterapi ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle merkezi yerlerde bilgisayar ve sensörleri konumlandırıp egzersizlerini farklı şehirlerde uzmanların takip ettiği bir sistem.

17 intenseye intenseye platformunun yapay zekâ algoritması, anonim bir şekilde analizler yapıyor ve İSG ekiplerine 7/24 gerçek zamanlı bildirimler alma ve hızlı müdahalede bulunma imkânı sağlıyor. Bu sayede işyerlerinde meydana gelebilecek iş kazaları önlenebiliyor.

18 Kanka Host Kalacak yere ihtiyacı olan depremzedeler ile evini paylaşmak isteyenleri geliştirdikleri uygulama üzerinden bir araya getiriyor.

19 Kartaca Bilişim Bulut Tabanlı Felaket Kurtarma ve Yedekleme Sistemi ile doğal afetler, siber saldırılar, insan hataları ve diğer öngörülemeyen olaylar işletmeleri önemli ölçüde etkileyerek maliyetli kesinti sürelerine, kritik verilerin kaybına ve itibar zedelenmesinin önüne geçiyor.

20 Kidolog Depremden etkilenen kişiler için geliştirdikleri uygulama ve whatsapp üzerinden online ücretsiz psikolojik destek sağlarken, psikolojik destek çalışmalarına gönüllü olarak katılmak isteyen uzmanları da sürece dahil ediyor.

21 Labdroids Bilişim Adres Verisi Mekansallaştırma Platformu ile metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesini sağlıyor.

22 Laska Technology Depremzedelerin ve bölgede çalışan insanların ısı ve elektrik ihtiyacını karşılamak üzere, geliştirdikleri teknoloji ile atık lastiklerin ileri dönüştürülerek enerji ve hammadde elde edilmesini sağlayan yenilenebilir yakıt yardımında bulunuyor.

23 Lojipark Deprem bölgesine ulaşım konusunda sorun yaşayan kurum ve kuruluşlara araç temini sağlıyor.

24 Microfon Başlattıkları eğitim seferberliği kampanyası ile depremden etkilenen ve eğitim yardımına ihtiyacı olan öğrencileri, başvuruları doğrultusunda eğitim desteği veren kişi ve kurumların desteği ile buluşturuyor.

25 Minesoft Bilişim Uydu görüntüleri kullanılarak gerçek zamanlı sismik risk değerlendirmesi, izlenmesi ve azaltılması için yarı otomatik bir web tabanlı coğrafi bilgi sistemi geliştiriyor.

26 Missafir Geliştirdiği ‘Missafirimizsiniz’ platformu, ev sahipleri ile konaklama ihtiyacı olan depremzedeleri buluşturmayı amaçlıyor.

27 OpenZeka Teknoloji A.Ş. Deprem sonrası gerçek fizik kurallarına uygun şekilde yıkım, enkaz, hasar durumunun dijital ikizinin ortaya çıkarılmasını, 4 ayaklı robotların sensörleri vasıtasıyla canlı yaşam belirtilerini tespit etmesini sağlıyor.

28 Oy ve Ötesi Deprem Kayıp İhbar Sistemi'ni hayata geçirdi. Yakınlarına ulaşamayan kişiler, sistemin WhatsApp hattına mesaj atarak kayıp yakınlarının kayıt altına alınmasını sağlıyor.

29 Peace Therapist Depremden etkilenen kişiler için online ücretsiz psikolojik destek sağlıyor.

30 Polat Savunma Sanayi Bütün araç sınıfları için ürettiği taşınabilir araç booster cihazları tek şarjla 30 araç rahatlıkla çalıştırabiliyor.

31 RentRovi İstanbul'da evlerini depremzedelere tahsis etmek isteyen ev sahiplerine de evlerini yönetme ve temizletme konusunda ücretsiz destek sağlayacağını açıkladı.

32 Robocam Radar ve kamera kullanarak insan varlığı ve yokluğunun tespit edilmesini, insan hareketlerinin analiz edilmesini, Mwave radar teknolojisi ile duvarlar ötesi hareket analizinin yapılmasını sağlıyor.

33 Sesver Arvia’nın geliştirdiği Ses Ver.in platformu, deprem bölgesinde yardıma ihtiyacı olanlar ile yardım edebilecekleri buluşturuyor. Oluşturulan platform, otomatik konum paylaşma ve sesli görüşme özellikleri ile müdahale hızını arttırmayı hedefliyor.

34 STA Sta4CAD V14 programı, statik ve betonarme analizleri, standart ve yönetmelikleri esas alacak şekilde yapabiliyor. Program otomatik olarak yapısal 3D modelleme yapıyor, analiz opsiyonlarına göre bir defada çözüyor. Çözüm sonrası tüm çizimler hazır duruma geliyor.

35 Steto Depremden etkilenen kişiler için online ücretsiz psikolojik destek sağlıyor.

36 T Rupt Teknoloji Katastrofik doğa olayları için finansal kayıp modelleme platformu Catmod ile sigorta ve reasürans şirketlerinin deprem gibi afetler nedeniyle karşı karşıya kalacakları yükümlülüklerin modelleneceği bir platform oluşturdu.

37 Terappin Depremden etkilenen kişiler için ücretsiz psikolojik destek sağlarken, psikolojik destek çalışmalarına gönüllü olarak katılmak isteyen uzmanları da sürece dahil ediyor.

38 VİA Bilgisayar Afet anında büyük ekranları uzaktan yöneterek afet sırasında ve sonrasında yayınlanacak olan tedbirler, toplanma alanları, yardımlar gibi yönlendirici ve bilgilendirici içerikler sayesinde muhtemel kargaşanın önüne geçilmesi amaçlanıyor.