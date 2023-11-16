Tatil evleri ve konut kiralama hizmeti veren çevrimiçi teknoloji platformu Airbnb, Siri'nin kurucu ortağı Adam Cheyer ve Siamak Hodjat'ın kurduğu yapay zeka şirketi GamePlanner.AI’ı 200 milyon dolara satın aldı.

Airbnb Kurucu Ortağı ve CEO’su Brian Joseph Chesky, GamePlanner ekibinin seçilmiş yapay zeka projelerini hızlandırmaya ve entegre etmeye odaklanacağını ekleyerek, "Yapay zeka, dünyamızı ömrümüzdeki diğer teknolojilerden daha hızlı şekilde değiştirecek, ancak onun insanlığı olumlu bir şekilde güçlendirdiğinden emin olmamız gerekiyor. Airbnb teknolojideki en hümanist şirketlerden biri ve Adam ve ekibiyle birlikte yapay zeka için en iyi arayüzlerden bazılarını geliştirebileceğimize inanıyorum" dedi.

Chesky, yakın geçmişte Airbnb'ye yönelik yapay zeka hedeflerini açıkça belirtmiş ve gezginler hakkında bilgi sahibi olan ve onlara uyum sağlayan bir seyahat danışmanı oluşturmak için üretken yapay zekayı kullanmak istediğini söylemişti.