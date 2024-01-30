Amazon, iRobot'u almaktan vazgeçti

Hatırlanacağı üzere Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, iRobot'u satın alma teklifinin robot elektrikli süpürgeler pazarındaki rekabeti kısıtlayabileceği yönündeki ön görüşünü Amazon'a bildirmişti. AB’de otoriteler bu alımın rekabeti olumsuz etkileyeceğini düşünüyor ve bu yüzden birleşmeye kesinlikle sıcak bakılmıyordu.

Amazon, iptal edilen 1,7 milyar dolarlık satın alım anlaşmasının feshi nedeniyle iRobot’a 94 milyon dolar ödemeyi kabul etti. İptalin ardından yeniden yapılanmaya gideceği belirtilen iRobot’un, mart ayı sonuna kadar, çalışanların yaklaşık yüzde 31'ini işten çıkarması bekleniyor.

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