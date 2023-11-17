ARA
Bist 100
7816,48
0,46%
Bist 100
Dolar/TL
28,7181
0,2294%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1222
-0,0779%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0837
-0,0839%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1833,48
0,48%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Amazon, 2024'ten itibaren Hyundai otomobillerini satacak

ABD'li teknoloji devi Amazon, Hyundai ile 2024'ten itibaren internet sitesinden araç satışları da dahil olmak üzere stratejik işbirliğine gitti.

17 Kasım 2023 | 09:28
0
Amazon, 2024'ten itibaren Hyundai otomobillerini satacak

Amazon'dan yapılan açıklamada, 2024'te ilk kez otomobil satıcılarının ABD'deki Amazon kullanıcılarına araç satabileceğini, bu kapsamda satın alınabilecek ilk markanın Hyundai olduğu bildirildi.

Bu yeni dijital alışveriş deneyiminin çevrim içi olarak yeni bir araba satın alınmasını kolaylaştıracağı aktarılan açıklamada, müşterilerin, model, donanım, renk ve özellikler dahil çeşitli tercihlere göre bölgelerindeki mevcut araçları Amazon'da arayabileceği kaydedildi.

Açıklamada, müşterilerin seçtikleri ödeme ve finansman seçenekleriyle çevrim içi ödeme yapabileceği belirtilerek, daha sonra uygun zaman diliminde yerel bayilerden aracı teslim alabilecekleri veya aracın kendilerine teslim edileceği aktarıldı.

Hyundai'nin dijital dönüşümünü hızlandırmak için Amazon'un bulut birimi AWS'yi hizmet sağlayıcısı olarak seçtiği bilgisi verilen açıklamada, çok yıllı yeni anlaşmanın parçası olarak Hyundai'nin bulut öncelikli teknoloji stratejisiyle daha veri odaklı bir kuruluş haline geleceği ve mevcut şirket içi uygulamalarını AWS'ye taşıyacağı aktarıldı.

Açıklamada, yeni nesil Hyundai araçlarının Amazon'un yapay zeka asistanı Alexa ile daha da duyarlı ve etkileşimli olacağı ifade edilerek, 2025'ten itibaren Hyundai'nin yeni nesil araçlarını satın alanların Alexa deneyimine arabalarında da erişebileceği bildirildi.

Hyundai sürücülerinin Alexa'dan müzik, podcast veya sesli kitap çalmasını isteyebileceği vurgulanan açıklamada, güncel trafik güncellemeleri veya hava durumu gibi raporlar alabileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, Hyundai'nin yenilikçi bir şirket olduğuna işaret ederek, söz konusu ortaklığın, müşterilerin çevrim içi araç satın alma kolaylığını değiştirmek; eğlence, alışveriş ve takvim kontrolleri için Hyundai araçlarında Alexa'yı kullanmayı kolaylaştırmak gibi imkanlar vereceğini ifade etti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1833,2 0,46%
  • ALTIN ONS 1985,55 0,23%
  • BIST 100 7804,36 0,3%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,7168 0,2248%
  • EURO/TURK LIRASI 31,117 -0,0944%
  • EURO/USD 1,0836 -0,101%
  • INGILIZ STERLINI 1,23795 -0,23653%
  • JAPON YENI 150,513 -0,148%
  • KANADA DOLARI 1,37633 0,00073%
  • RUS RUBLESI 89,085 -0,2966%
Günün En Çok Okunanları
Yeni halka arz olan holdingin CEO'su anlattı: Hedefleri ne?
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
BNP Paribas: Yatırımcılar için Türk tahvillerinin cazibesi artıyor
GERİ
İLERİ
Yeni halka arz olan holdingin CEO'su anlattı: Hedefleri ne?
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL