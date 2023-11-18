ARA
Bist 100
7853,36
0,93%
Bist 100
Dolar/TL
28,6789
0,0927%
Dolar/TL
Euro/TL
31,2962
0,4808%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0913
0,6149%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1826,24
0,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Amazon, Alexa biriminde 'birkaç yüz' kişiyi işten çıkardı

Amazon, Alexa biriminde 'birkaç yüz' kişiyi işten çıkardı

ABD'li teknoloji devi Amazon'un yapay zeka asistanı "Alexa" birimindeki bazı çalışanlarının işine son verildiği bildirildi.

18 Kasım 2023 | 09:20
0
Amazon, Alexa biriminde 'birkaç yüz' kişiyi işten çıkardı

Amazon'dan yapılan açıklamada, Alexa ile kaydedilen ilerlemenin cesaretlendirici olduğu belirtilerek müşterilerin evlerindeki yarım milyardan fazla cihazla Alexa ile her saat on milyonlarca kez etkileşime girdiği aktarıldı.

Üretken yapay zekaya yapılan yatırımlara işaret edilen açıklamada, şirketin çabalarının bir kısmının iş öncelikleri ve müşterilerin önem verdiği konular doğrultusunda değiştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu değişikliklerin bazı girişimlerin durdurulması ve bazı çalışanların rollerine son verilmesiyle sonuçlandığı dile getirilerek işten çıkarılan çalışanlara katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Bu kararın verilmesi zor olsa da Alexa'nın geleceğinin iyimser olunduğu vurgulanan açıklamada, "Alexa, ilerledikçe işimizin önemli bir parçası olmaya devam ediyor ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için yatırım ve yenilik yapmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

ABD basınında çıkan haberlerde ise Amazon'un Alexa biriminde işten çıkarılan kişi sayısının "birkaç yüz" olduğu aktarıldı.

Hafta başında da Amazon'un oyun biriminde 180'den fazla kişinin işine son verildiği ve bazı bölümlerin kapatıldığı belirtilmişti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1826,24 0,08%
  • ALTIN ONS 1980,63 -0,02%
  • BIST 100 7853,36 0,93%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,6789 0,0927%
  • EURO/TURK LIRASI 31,2962 0,4808%
  • EURO/USD 1,0913 0,6149%
  • INGILIZ STERLINI 1,24602 0,41382%
  • JAPON YENI 149,69 -0,694%
  • KANADA DOLARI 1,3715 -0,35057%
  • RUS RUBLESI 89,35 0%
Günün En Çok Okunanları
Ankara'nın en büyüğü... Bugün hizmete açıldı
CEO'luktan kovulan Sam Altman'dan ilk açıklama
CEO'luktan kovulan Sam Altman'dan ilk açıklama
Türkiye'nin 10'da 1'i artık borsada: Borsa İstanbul Genel Müdürü'nden halka arz yorumu
Türkiye'nin 10'da 1'i artık borsada: Borsa İstanbul Genel Müdürü'nden halka arz yorumu
Gates'ten yapay zeka öngörüleri: Önümüzdeki 5 yılda...
Gates'ten yapay zeka öngörüleri: Önümüzdeki 5 yılda...
Türkiye'nin hidrojende 2 önemli projesi
Türkiye'nin hidrojende 2 önemli projesi
STM ALPAGU ilk kez ihraç edildi
STM ALPAGU ilk kez ihraç edildi
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de (18.11.2023)
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de (18.11.2023)
MB faiz kararı için tahminler ne yönde? Anket sonucu belli oldu
GERİ
İLERİ
Ankara'nın en büyüğü... Bugün hizmete açıldı
CEO'luktan kovulan Sam Altman'dan ilk açıklama
Türkiye'nin 10'da 1'i artık borsada: Borsa İstanbul Genel Müdürü'nden halka arz yorumu
Gates'ten yapay zeka öngörüleri: Önümüzdeki 5 yılda...
Türkiye'nin hidrojende 2 önemli projesi
CEO'luktan kovulan Sam Altman'dan ilk açıklama
Türkiye'nin 10'da 1'i artık borsada: Borsa İstanbul Genel Müdürü'nden halka arz yorumu
Gates'ten yapay zeka öngörüleri: Önümüzdeki 5 yılda...
Türkiye'nin hidrojende 2 önemli projesi
STM ALPAGU ilk kez ihraç edildi
Türkiye'nin 10'da 1'i artık borsada: Borsa İstanbul Genel Müdürü'nden halka arz yorumu
Gates'ten yapay zeka öngörüleri: Önümüzdeki 5 yılda...
Türkiye'nin hidrojende 2 önemli projesi
STM ALPAGU ilk kez ihraç edildi
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de (18.11.2023)
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL