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Amazon'dan 7,8 milyar dolarlık bulut yatırımı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un Web Hizmetleri birimi (AWS), veri merkezi operasyonlarını genişletmek için Ohio'da 7,8 milyar dolar yatırım yapacağını bildirdi.

27 Haziran 2023 | 09:36
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Amazon'dan 7,8 milyar dolarlık bulut yatırımı

Amazon'dan yapılan açıklamada, bulut birimi AWS'nin yaklaşık 10 yıl önce Ohio'da veri merkezleri kurmaya başladığı anımsatıldı.

AWS'nin 2015'ten bu yana Ohio'da yılda ortalama 3 bin 500'den fazla tam zamanlı işi destekleyen 6,3 milyar dolar yatırım yaptığına işaret edilen açıklamada, Amazon'un Ohio'nun en büyük özel sektör çalışanları arasında yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, Ohio'daki veri merkezi operasyonlarını genişletmek için 2030'a kadar tahmini 7,8 milyar dolarlık bir yatırım yapılacağı, ek yatırımın AWS tesislerinde inşaat, operasyon ve yerinde bakım yoluyla yerel işletmelerde yüzlerce doğrudan iş sağlayacağı ve binlerce ek işi destekleyeceği kaydedildi.

Amazon, ocakta da AWS'nin 2040 yılına kadar Virginia'da yeni konumlarda birden çok veri merkezi kampüsü kurmak için eyalette ek 35 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.

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