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Amazon, yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

ABD'li perakende devi Amazon'un, Prime Video ve Amazon MGM Studios birimlerinde yüzlerce çalışanının işine son vereceği bildirildi.

11 Ocak 2024 | 08:58
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Amazon, yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

Amazon'dan edinilen bilgiye göre, Prime Video ve Amazon MGM Studios'un Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Hopkins çalışanlarına gönderdiği notta, şirketin uzun vadeli vizyonu doğrultusunda atılan adımlardan bahsetti.

Ancak sektörün hızla gelişmeye devam ettiğine işaret eden Hopkins, uzun vadeli başarı için yatırımlara öncelik vermenin önemine dikkati çekti.

Hopkins, yatırımları artırırken, belirli alanlardaki yatırımları azaltma veya durdurma fırsatlarını da belirlediklerini ifade ederek, bu kararların sonucunda Prime Video ve Amazon MGM Studios organizasyonundaki yüzlerce çalışanın işine son verileceğini kaydetti.

Bunun verilmesi zor bir karar olduğunun altını çizen Hopkins, bugün işten çıkarmalardan etkilenenlere ulaşmaya başlayacaklarını bildirdi.

Hopkins, işten çıkarılanlara özel çeşitli destekleri içeren paketler sağlayacaklarının bilgisini verdi.

Twitch 500'den fazla personelini işten çıkarıyor

Amazon'un sahibi olduğu Twitch'in Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Clancy de "iş gücümüzle ilgili zor bir güncelleme" başlıklı blog yazısı yayımladı.

Twitch'in iş gücünün boyutunu azaltmak gibi zor bir karar aldıklarını belirten Clancy, şirkete gönderdiği e-postayı paylaştı.

Clancy, Twitch'te çalışan sayısını 500'ün biraz üzerinde azaltmaya yönelik adım attıklarını kaydederek, organizasyonlarını işin mevcut ölçeğine ve gelecekte nasıl büyümeyi beklediklerine dair ihtiyatlı tahminlere göre boyutlandırdıklarını ifade etti. 

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