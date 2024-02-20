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Apple'a 500 milyon Euro ceza hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), Apple ile Spotify arasında yaşanan anlaşmazlıkta Apple şirketine 500 milyon Euro ceza vermeye hazırlanıyor.

20 Şubat 2024 | 10:09
Apple'a 500 milyon Euro ceza hazırlığı

Financial Times'a göre Avrupa Birliği, Apple Inc. şirketine ilk antitröst cezasını kesmeye ve rekabeti engellediğine inandığı App Store kurallarını yasaklamaya çok yakın.

FT, adını vermediği beş kaynağa dayandırdığı haberinde, yaklaşık 500 milyon Euro (539 milyon dolar) tutarındaki cezanın önümüzdeki ay açıklanmasının beklendiğini belirtti. 

Soruşturma, 2019 yılında İsveçli Spotify Technology SA'nın, Apple'ın App Store'un işleyişi üzerindeki sözde baskısı ile ilgili maliyetleri karşılamak için aylık abonelik fiyatını artırmak zorunda kaldığını iddia eden bir şikayeti ile tetiklendi.

 Avrupa Komisyonu, Şubat 2023'te resmi bir suç duyurusunda Apple'ın sözde yönlendirme karşıtı kurallarına odaklandı ve koşulların gereksiz olduğunu ve müşterilerin daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalması anlamına geldiğini söyledi.

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