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Apple'a AB'den 2 milyar dolar antitröst cezası

Avrupa Birliği, ABD firması Apple'a müzik uygulamalarının dağıtımında hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Apple'a 1.84 milyar Euro (2 milyar dolar) para cezası verdi.

04 Mart 2024 | 15:30
Son Güncellenme: 04 Mart 2024 | 16:57
Apple'a AB'den 2 milyar dolar antitröst cezası

AB Komisyonu, Apple'ın iPhone ve iPad kullanıcılarına AppStore aracılığıyla müzik akışı uygulamalarının dağıtımı pazarındaki konumunu kötüye kullandığı için ceza verildiğini açıkladı.

Açıklamada, Apple'ın uygulama geliştiricilerin, "alternatif ve daha ucuz müzik abonelik hizmetleri hakkında bilgilendirmelerini engelleyen kısıtlamalar getirdiğinin" tespit edildiği belirtilerek, bunun AB kurallarına aykırı olduğu kaydedildi.

Mevcut durumda geliştiricilerin Avrupa'da iOS kullanıcılarına yönelik uygulama sunulabilecekleri tek seçeneğin Apple'a ait olan AppStore olduğu anımsatılan açıklamada, Apple'ın iOS kullanıcı deneyiminin her yönünü kontrol ettiği ve geliştiricilerin App Store'da yer alabilmeleri için uymaları gereken hüküm ve koşulları belirlediği hatırlatıldı.

Apple'ın davranışının adil olmayan ticaret koşullarına yol açtığı ve AB kurallarını ihlal ettiği bildirilen açıklamada, 1,8 milyar avroluk para cezasının Apple'ın küresel gelirleriyle orantılı olduğu ve caydırıcılık sağlamak için gerekli bulunduğu sonucuna varıldığı ifade edildi.

Apple, kendi satın alma uygulaması üzerinden yapılan uygulama içi ödemelerden yüzde 30 pay alıyordu. Bu nedenle İsveçli mobil müzik ve podcast yayıncısı Spotify, 2019 yılında Apple aleyhine AB nezdinde antitröst şikayetinde bulunmuştu.

Şirket, Apple’ın mobil uygulama mağazası kurallarının Spotify ve diğer müzik uygulamaları aleyhine haksız rekabete yol açtığını iddia etmişti.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

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