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Apple'a Çin'de kötü haber: 4 yıl sonra ilk kez...

Apple, iPhone'un Huawei de dahil olmak üzere yerli telefon üreticilerinin modellerine yenilmesiyle, ikinci çeyrekte dört yıl sonra ilk kez Çin'de en çok akıllı telefon satan ilk beş şirketten biri olmaktan çıktı.

26 Temmuz 2024 | 09:44
Apple'a Çin'de kötü haber: 4 yıl sonra ilk kez...

International Data Corporation araştırma grubunun ön verilere dayanarak yaptığı açıklamaya göre, Çin'in akıllı telefon sevkiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artarak 71,6 milyon adede ulaşırken, Apple yüzde 3,1'lik bir düşüş yaşadı.

Ancak IDC, Apple'ın Çin'deki toplam pazar payının 2020'de olduğundan daha büyük olduğunu ve o yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 8,3'lük orana kıyasla bugün yüzde 13,6'lık bir paya sahip olduğunu belirtti.

Rakip araştırma grubu Canalys tarafından yayınlanan veriler de yerel şirketlerin artık Çin'deki ilk beş satıcıyı oluşturduğunu ortaya koydu. Xiaomi, çeyrek boyunca iPhone modellerinde yaptığı indirime rağmen Apple'ın pazar payının yüzde 2 puan düşmesiyle ilk beşe girdi. Canalys, Xiaomi'nin akıllı telefon satışlarının, ilk elektrikli arabası SU7'nin lansmanıyla ilgili pazarlama vızıltılarından yararlandığını söyledi. Vivo, Oppo ve Honor ilk beşte yer alan diğer Çinli markalar.

IDC araştırma direktörü Nabila Popal Financial Times'a verdiği demeçte, "Bu yıl Apple'ın [2024'ün ilk yarısındaki] düşüşü sadece mevsimselliğin ötesinde, doğrudan Apple dışında premium segmentteki diğer tek büyük oyuncu olan Huawei'nin artan rekabetinin bir sonucudur" dedi.

Ancak araştırmaya göre Apple'ın Çin'deki yıllık düşüşü ilk çeyreğe kıyasla "biraz iyileşti". Popal, "Huawei'nin tehdidi, yakında yapay zeka özelliklerini tanıtmazlarsa hız kaybedebilir - çünkü bunların premium cihazların temel unsurları haline gelmesi bekleniyor" diye ekledi.

Apple önümüzdeki Perşembe günü Haziran sonuna kadar olan üç aylık döneme ilişkin kazançlarını açıklayacak ve yatırımcılar küresel iPhone satışlarında bir artış olup olmadığını izleyecek. 

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