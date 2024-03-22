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Apple'a dava şoku... Değeri 13 milyar dolar birden geriledi

ABD'de akıllı telefon pazarlarını tekeline aldığı iddiasıyla Apple'a, antitröst davası açıldı. Dava haberinin ardından şirket hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 13 milyar dolar geriledi.

22 Mart 2024 | 13:13
Apple'a dava şoku... Değeri 13 milyar dolar birden geriledi

ABD Adalet Bakanlığı ile 16 eyaletin başsavcısı, Apple'ın "rekabete aykırı uygulamaları" nedeniyle New Jersey Bölge Mahkemesine başvurdu.

Bakanlık, Apple'ın pazar gücünü, tüketiciler, geliştiriciler, içerik oluşturucular, sanatçılar, yayıncılar, küçük işletmelerden ve tüccarlardan daha fazla para kazanmak için kullandığını iddia etti.

Davada dosyasında Apple, geliştiricilere sözleşmeye dayalı kısıtlamalar getirerek ve geliştiricilerin kritik erişimini engelleyerek akıllı telefonlar üzerinde yasa dışı bir tekel kurmakla suçlanırken, Apple'ın davranış tarzındaki her adımın, akıllı telefon tekeli etrafındaki hendeği güçlendirdiği öne sürüldü.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, "Apple, akıllı telefon pazarındaki tekel gücünü yalnızca rekabette önde kalarak değil, aynı zamanda federal antitröst yasasını ihlal ederek de korudu. Şirketler kanunları çiğnediği için tüketiciler daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmamalı." ifadelerini kullandı.

Apple'ın hem tüketicilere hem de geliştiricilere zarar veren dışlayıcı, rekabet karşıtı davranışlara dayanan bir strateji kullandığını iddia eden Garland, Apple'ın yarattığı engellerle hem kullanıcıların hem de geliştiricilerin Apple ekosisteminin dışına çıkmasını son derece zor ve pahalı hale getirdiğini vurguladı.

Apple'dan yanıt 

Davaya yanıt olarak Apple, davanın "gerçekler ve hukuk açısından yanlış" olduğunu belirterek iddiaları reddetti.

Şirket, bu tür eylemlerin tehlikeli bir emsal oluşturabileceği ve hükümetin teknoloji tasarımı üzerinde aşırı etki yaratmasına izin verebileceği konusunda uyardı.

"Apple'da, insanların seveceği teknolojiler üretmek için her gün yenilikler yapıyoruz; birlikte sorunsuz çalışan ürünler tasarlıyor, insanların gizliliğini ve güvenliğini koruyor ve kullanıcılarımız için büyülü bir deneyim yaratıyoruz. Bu dava bizim kim olduğumuzu ve Apple ürünlerini rekabetin yoğun olduğu pazarlarda farklı kılan ilkeleri tehdit ediyor" dedi.

Apple hisseleri sert düştü 

Apple'ın piyasa değeri, dava açılmasının ardından darbe aldı.

Teknoloji şirketinin hisseleri yüzde 4'ün üzerinde düşerek 113 milyar dolarlık bir piyasa değeri kaybına yol açtı.

Hisselerdeki bu keskin düşüş, Apple'ın yılbaşından bugüne kadarki kayıplarını %11'e çıkardı. Bir zamanlar 3 trilyon dolarla dünyanın en değerli şirketi olarak kabul edilen Apple'ın piyasa değeri 2,65 trilyon dolara geriledi. 

 

 

 

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