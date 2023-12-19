Apple'a mahkemeden soğuk duş! Watch satışları durduruluyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Watch 9 Serisi ve Watch Ultra 2 akıllı saatlerinin ABD'deki satışlarını bu haftadan itibaren durduracağını duyurdu. Söz konusu karar, tıbbi teknoloji şirketi Masimo ile Apple arasında, Apple Watch'un kan oksijen sensörü teknolojisi konusunda uzun süredir devam eden patent anlaşmazlığının bir sonucu.

Apple ile tıbbi teknoloji şirketi Masimo arasında Apple Watch'un kan oksijen sensörü teknolojisi konusunda uzun süredir devam eden patent anlaşmazlığının bir parçası olarak ITC'nin (ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu) verdiği kararın ardından geldi.

Apple'ın Masimo'ya ait patentleri ihlal ettiği ve bu sayede Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin kandaki oksijen seviyesini tespit ettiği kayıtlara geçti. ABD'de görülen davada, Apple haksız bulundu.

Apple yine de Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi satıştan çekme kararı aldı. Şirketin açıklamasında, "İnceleme süresi 25 Aralık'a kadar sona ermeyecek olsa da Apple, kararın geçerli olması halinde uyum sağlamak için önceden adımlar atıyoruz" denildi.

Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch 9 Serisi, 21 Aralık Perşembe günü ABD'de saat 15:00'ten sonra Apple'ın web sitesinden sipariş edilemeyecek. Mağaza içi envanter ise 24 Aralık'tan sonra Apple perakende satış noktalarından temin edilemeyecek.