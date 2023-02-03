Apple, Amazon, Google.... Teknoloji devleri bilançolarını açıkladı

Apple, Amazon ve Alphabet 2022'nin ekim-aralık dönemine ilişkin bilançoları açıklandı.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ekim-aralık dönemini bilançosunda ilk çeyrek olarak kabul eden şirketin satışları bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 5 azalarak 117,2 milyar dolara düştü. Şirket, 2021'nin aynı döneminde 123,9 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Böylece Apple 2019'dan bu yana ilk kez satışlarında yıllık bazda düşüş yaşadı. Aynı dönemde şirketin geliri 121,1 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin de altında kaldı.

Apple'ın net kârı ise 2022'nin ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 azalarak 30 milyar dolara geriledi. Şirketin net kârı 2021'in aynı döneminde 34,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Firmanın hisse başına kârı da söz konusu dönemde 2,10 dolardan 1,88 dolara düştü.

iPhone ve Mac satışları azaldı, iPad satışları arttı

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon ve bilgisayar satışları azalırken, tablet satışları arttı.

iPhone satışlarının tutarı geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azalarak 65,8 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde Mac satışları da yüzde 29 azalışla 7,7 milyar dolara düşerken, iPad satışlarının tutarı yüzde 30 artışla 9,4 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, CNBC'ye verdiği bir röportajda, şirketin finansal sonuçlarının güçlü dolar, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max üretimini etkileyen Çin'deki Kovid-19 kısıtlamaları ile genel makroekonomik ortamdan etkilendiğini belirtti.

Amazon'un satışları beklentileri aştı

Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un satışları, geçen yılın son çeyreğinde piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un geçen yılın 4'üncü çeyreğinde elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 149,2 milyar dolara ulaştı. Şirketin 2021'in son çeyreğindeki satışları 137,4 milyar dolar olarak kayda geçmişti.

Firmanın geçen yılın son çeyreğindeki satışları 145,4 milyar dolar olan piyasa beklentilerini aştı.

Amazon'un satışları 2022 yılı genelinde de bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 514 milyar dolara yükseldi. Firmanın satışları 2021'de 469,8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Şirketin net kârı ise söz konusu dönemde 300 milyon dolar olarak kaydedildi. Amazon'un 2021'in 4'üncü çeyreğinde elde ettiği net kâr 14,3 milyar dolar seviyesindeydi.

E-ticaret devi 2022 yılı genelinde ise 2,7 milyar dolarlık zarar bildirdi. Amazon 2021'de 33,4 milyar dolarlık kâr elde etmişti.

Şirketin 2021'in 4'üncü çeyreğinde 1,39 dolar olan hisse başına kârı da geçen yılın aynı döneminde 3 sente geriledi.

Alphabet'in geliri beklentileri karşılayamadı

Google'ın ana kuruluşu Alphabet de geçen yılın son çeyreğinde gelirini artırırken, kârında düşüş yaşadı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alphabet'in geçen yılın 4'üncü çeyreğinde elde ettiği gelir bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 76,1 milyar dolara çıktı. Firma, 2021'in ekim-aralık döneminde 75,3 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Alphabet'in geliri söz konusu dönemde yaşanan sınırlı artışa rağmen 76,5 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

Şirketin geliri 2022 yılı genelinde de bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 artışla 282,8 milyar dolara ulaştı. Alphabet'in geliri 2021 yılında 257,6 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Alphabet'in net kârı ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 34 azalışla 13,6 milyar dolara geriledi. Şirket, 2021'in dördüncü çeyreğinde 20,6 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Firmanın 2022'de elde ettiği net kâr 59,9 milyar dolar oldu. Şirket 2021'de 76 milyar dolarlık kâr bildirmişti.

Alphabet'in 2021'in 4'üncü çeyreğinde 1,53 dolar olan hisse başına kârı da geçen senenin aynı döneminde 1,05 dolara indi.