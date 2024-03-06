Apple, Çin'in en çok satan akıllı telefon üreticisi unvanını kaptırdı: İşte ilk 3

Pazar araştırma firması Counterpoint Research tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Apple'ın Çin'deki iPhone satışları 2024 yılının ilk altı haftasında %24 oranında düştü.

Satışlardaki düşüş, iPhone'un ilk kez 2023 yılında elde ettiği Çin'de en çok satan akıllı telefon olma konumunu kaybettiği anlamına geliyor.

Apple, 2023 yılında Çin'deki pazar payının %19'unu elinde bulunduruyordu. Counterpoint'e göre bu oran şimdi %15,7'ye düştü.

Counterpoint Research'e göre, Çinli çok uluslu bir teknoloji şirketi olan Vivo, şu anda Çin'de en çok satan akıllı telefon üreticisi konumunda.

Vivo'yu sırasıyla Huawei, Honor ve Apple takip ediyor. Honor 2020'de Huawei'den ayrıldı.

Counterpoint'in bildirdiğine göre, Çin'de akıllı telefon satışları yıldan yıla %7 azaldı.