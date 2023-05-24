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Apple'dan milyarlarca dolarlık çip anlaşması

ABD'li teknoloji devi Apple, ülkede üretilen bileşenler için Broadcom ile çok yıllı, milyarlarca dolarlık anlaşma yaptığını duyurdu.

24 Mayıs 2023 | 11:38
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Apple'dan milyarlarca dolarlık çip anlaşması

Apple'dan yapılan açıklamada, anlaşma sayesinde, Broadcom'un FBAR filtreleri dahil 5G radyo frekansı bileşenleri ve son teknoloji kablosuz bağlantı bileşenlerini geliştireceği bildirildi.

FBAR filtrelerinin birkaç önemli Amerikan üretim ve teknoloji merkezinde tasarlanacağı ve yapılacağı ifade edilen açıklamada, Apple'ın halihazırda Broadcom'un Fort Collins FBAR filtre üretim tesisinde 1100'den fazla işi desteklemeye yardımcı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 5G teknolojisinin, yeni nesil tüketici elektroniğinin geleceğini şekillendirdiğine ve Apple'ın, ABD'de bu alanı geliştirmek için on milyarlarca dolar harcadığına vurgu yapılırken söz konusu yatırımların şirketin 2021'de ABD ekonomisine 5 yılda 430 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünün bir parçası olduğu aktarıldı.

Apple'ın Amerikalı tedarikçilerle doğrudan harcamalar, veri merkezi yatırımları, ABD'deki sermaye harcamaları ve diğer yerel harcamalar yoluyla hedefine ulaşma yolunda ilerlediği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook ise "Apple'ın tüm ürünleri ABD'de tasarlanıp üretilen teknolojiye dayalıdır ve Amerika'nın geleceğine sarsılmaz bir inancımız olduğu için ABD ekonomisine yaptığımız yatırımları derinleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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