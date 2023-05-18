Apple Türkiye, 2023 yılı ocak ayında iPhone 14 serisine zam yapmıştı. Habertürk'ün aktardığı habere göre Apple yeni zammının ardından en düşük iPhone 14 fiyatı 35 bin TL'nin üzerini görürken en yüksek iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 63 bin TL'yi geçti. İşte 2023 Apple zammı ile yeni iPhone fiyatları...

1 EN DÜŞÜK IPHONE 14 FİYATI 35 BİN 999 TL OLDU Ocak ayında yapılan Apple zammının ardından 128 GB'lık iPhone 14'ün fiyatı 30.999 TL'den 32.999 TL'ye çıkmıştı. Son Apple zammı ile en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL'ye yükseldi.

2 ZAMLI IPHONE 14 FİYATLARI -iPhone 14'ün 512 GB'lık en yüksek modelinin fiyatı ise 40.899 TL'den 44.399 TL'ye yükseldi. -iPhone 14 Plus'ın 128 GB'lık en düşük modeli 36.999 TL'den 39.999 TL'ye çıktı. -iPhone 14 Plus 512 GB modeli ise 44.899 TL'den 48.399 TL'ye yükseldi.

3 iPhone 14 Pro -iPhone 14 Pro 128 GB fiyatı 41.999 TL'den 45.999 TL'ye çıktı. -iPhone 14 Pro 256 GB 44.599 TL'den 48.799 TL'ye - 512 GB'lık cihaz 49.899 TL'den 54.399 TL'ye - iPhone 14 Pro 1 TB 55.199 TL'den 59.999 TL'ye yükseldi.