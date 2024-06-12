Apple'ın piyasa değerinde rekor artış... Unvanını geri aldı

Apple hisseleri, şirketin yapay zeka ile ilgili bir dizi özelliği sergilediği ve ChatGPT üreticisi OpenAI ile bir ortaklık duyurduğu yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nın ardından dün yüzde 7,26 yükselerek 207,15 dolardan kapandı.

Şirketin piyasa değeri dün 215,1 milyar dolar artarak 3,18 trilyon dolara ulaştı.

Nvidia'ya kaptırdığı unvanını geri aldı

Firma, kısa bir sürenin ardından Nvidia'yı geride bırakarak yeniden dünyanın halka açık en değerli ikinci şirketi oldu.

2023 yılını 184.4 dolardan kapatan Apple hisseleri özellikle iPhone satışlarındaki yavaşlamanın etkisiyle 19 Nisan'da 165 dolara kadar gerilemişti. Dünkü yükselişle beraber 2024'ün dibinden yüzde 25.5 yükselmiş oldu.