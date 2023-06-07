Apple her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (Worldwide Developers Conference/WWDC) yeni gözlüğünü tanıttı. Tanıtımda ise iki detay dikkat çekti. İki saatten uzun süren etkinlikte şirket, yapay zeka destekli tek bir ürün bile tanıtmazken, yapay zekadan laf arasında bile bahsetmedi.

Independent'ın haberine göre, bu durum, şirketlerin geniş yelpazedeki yeni ürünleri yapay zekaya dair trendle ilişkilendirme çabalarını içeren yakın zamandaki diğer teknoloji lansmanlarıyla belirgin bir tezat oluşturdu.

"Yapay Zeka" Yerine "Makine Öğrenimi"

Apple, yapay zeka denebilecek çoğu güncellemeyi, yapay zekanın çok tutulan bir pazarlama terimi haline gelmesi üzerine popülerliğini yitirmiş olan "makine öğrenimi" gibi daha kesin bir terim kullanarak tanımlama yolunu seçti. Hatta bu ifadeyi bile, kullanabileceği yerlerde dahi telaffuz etmekten sıklıkla kaçınmış gibi göründü.

Apple'ın bu tutumu özellikle son aylarda yapay zeka kelimesinin pek çok şirketin yeni özellik tanımlarken sıkça kullandıkları ve artık moda haline gelen şeyin kasten reddedilmesi gibi göründü. Apple, teknoloji endüstrisinde yeni ve trend haline gelen terimler yerine genelde kendi icat ettiği kelimeleri kullanma eğilimi gösteriyor.

NEDEN YAPAY ZEKA TERİMİ KULLANILMADI?

Peki, Apple 'yapay zeka' terimini neden kullanmadı? Independent'ın haberinde şu yorumlar var: Yapay zekadan bahsedilmemesi, ifadenin reddine yönelik daha aktif bir seçimin sonucuymuş gibi duruyordu. Bu şekilde, yapay zekanın bir pazarlama terimi olarak yaygın kullanımının hem kelimenin anlamını sulandırmaya hem de tanımlanırken kullanıldığı ürünün gerçek doğası hakkında kullanıcıların kafasını karıştırmaya hizmet ettiği yönünde artan bir endişeyi yansıtıyor gibiydi. Bu kaçınma, yapay zekanın her zaman olumlu görülmediği ve pazarlamada kullanıldığı takdirde ürünlere kötü yansıyabileceği yönünde güç kazanan bir fikrin parçası da olabilir".

KULLANILMAYAN BİR DİĞER TERİM: METAVERSE

Insider ise Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu tanıtırken 'metaverse' terimine hiç atıfta bulunmamasına dikkat çekiyor. Tim Cook Pazartesi günü sahneye çıkarak 3.499 dolarlık sanal ve artırılmış gerçeklik başlığı olan Apple Vision Pro'yu tanıttı. Apple CEO'su gerçekten de hiçbir noktada metaverse terimini kullanmadı.

Insider'a göre "konsept hemen hemen bir PR fiyaskosu ve Apple bunu biliyor"

"Metaverse" terimi ilk kez 1992 tarihli "Snow Crash" adlı romanında yazar Neal Stephenson tarafından ortaya atıldı. Girişimciler o zamandan beri kendi dijital evren versiyonlarını yaratmak için yarışıyor ve bunu bilgi işlemin geleceği olarak lanse ediyorlar. Bu yarışta en agresif davranan Mark Zuckerberg oldu ve AR/VR geleceğine bağlayıcı bir taahhüt olarak Facebook'un adını Meta olarak değiştirdi.

Bu karar Meta için hem finansal hem de itibar açısından maliyetli bir karar oldu. Metaverse odaklı Reality Labs bölümü 2022 yılında 13.7 milyar dolar kaybetti.

Insider bu konuda şu yorumu paylaşıyor: Apple'ın "uzamsal bilişim" konusundaki dili, firmanın tamamen dijital bir alternatif gerçeklikten ziyade gerçek dünyada bir miktar kök salmış bir cihazdan bahsetmek istediğini hissettiriyor. Bir donanım firması olarak Apple, Vision Pro kulaklığı iPhone, iPad, Apple Watch ya da Mac'in bir tür doğal halefi ya da tamamlayıcısı olarak konumlandırarak Meta'ya kıyasla biraz daha ikna edici bir sunum yapıyor.