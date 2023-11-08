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Apple, iPhone'da güncelleme çalışmalarını erteledi

Apple, iPhone ve Mac'lerde yazılım güncellemelerini erteleme kararı aldı. Söz konusu, erteleme kararının nedeni ise 'aksaklık yaratan unsurların üzerine daha fazla eğilmek' olduğu belirtildi.

08 Kasım 2023 | 15:34
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Apple, iPhone'da güncelleme çalışmalarını erteledi

Apple'ın iPhone, iPad, Mac ve diğer cihazların gelecek yılki yazılım güncellemelerinin geliştirilmesine ara verdiği ve aksaklık yaratan unsurların üzerine eğilmeye karar verdiği belirtildi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, geçen hafta şirket içinde çalışanlara duyurulan gecikme, ilk sürümlerdeki hataların çoğalmasının ardından kalite kontrolünün sürdürülmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaynaklar, şirket mühendislerinin yeni özellikler eklemek yerine aksaklıkları gidermek ve yazılımın performansını artırmakla görevlendirildiğini söyledi.

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