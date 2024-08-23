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Apple Türkiye’den iCloud paketlerine yüzde 100 zam (50 GB iCloud kaç TL oldu?)

Apple Türkiye, bulut depolama servisi iCloud+ için yüzde 100’e varan bir zam yaptı. Peki zam sonrasında iCloud paket fiyatları ne kadar oldu?

23 Ağustos 2024 | 12:59
Son Güncellenme: 23 Ağustos 2024 | 13:00
Apple Türkiye’den iCloud paketlerine yüzde 100 zam (50 GB iCloud kaç TL oldu?)

Teknoloji devi Apple, bulut depolama servisi iCloud+ aboneliklerine yüzde 100’e varan zam yaptı. Apple, tüm cihazlarında iCloud’u yerleşik olarak sunuyor. Bu servis ile fotoğraflar, videolar, notlar güvende kalıyor, otomatik olarak yedekleniyor ve her yerden erişilebiliniyor.

 Apple’ın bir önceki iCloud paket zammı geçtiğimiz yılın Haziran ayında yapılmış ve o dönem de fiyatlar yüzde 100’e varan artış göstermişti.

iCloud paket fiyatları ne kadar oldu?

Apple kullanıcılarının faydalandığı bulut depolama hizmeti iCloud+, 50 GB, 200 GB, 2 TB, 6 TB ve 12 TB olmak üzere toplamda 5 farklı paket seçeneği ile çıkıyor.

Yapılan zam sonrasında 50 GB’lık paket aylık 12,99 TL’den 24,99 TL’ye çıktı. 200 GB’lık paket aylık 39,99 TL’den 79,99 TL’ye, 2 TB’lık paket aylık 129,99 TL’den 249,99 TL’ye, 6 TB’lık paket aylık 899,99 TL’den 1.299,99 TL’ye, 12 TB’lık paket ise aylık 1.799,99 TL’den 2.499,99 TL oldu.

  • iCloud+ 50 GB: 24,99 TL
  • iCloud+ 200 GB: 79,99 TL
  • iCloud+ 2 TB: 249,99 TL
  • iCloud+ 6 TB: 1,299,99 TL
  • iCloud+ 12 TB: 2,499,99 TL

 

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Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (22 Ağustos)
Rubenis Tekstil (RUBNS) 10 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı geldi
Turkcell'den hisse geri alımı
Yabancı yatırımcı hisse sattı, tahvil aldı
Smart Güneş'ten (SMRTG) Bulgaristan adımı
Borsada 1 hisse için kredili işlem tedbiri
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Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
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GERİ
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