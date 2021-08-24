Apple’ın engellemeye çalıştığı gelir eşitsizliği anketi sonuçlandı. Anket, Apple’da çalışan kadınların erkeklerden yüzde 6 daha az kazandığını ortaya koydu.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple önemli bir suçlamayla karşı karşıya. Apple çalışanlarının şirket içinde yaptığı bir ankette başta kadınlar olmak üzere dezavantajlı grupların daha az kazandığı ortaya konuldu.

NTV’de yer alan habere göre, Apple’da çalışan kadınlar erkeklerden yüzde 6 daha az kazanıyor. Apple daha önce şirkette benzer çalışmaları engellemişti. Son olarak Apple, yazılım mühendisi olarak çalışan Cher Scarlett’in anketini de engellemek istedi ama başarılı olamadı.

Apple’ın bulunduğu San Fransisco’daki Bay Area’da cinsiyet eşitsizliği oranı ise yüzde 5 seviyelerinde.

Araştırmaya yönelik bilimsellik eleştirileri bulunuyor ancak Tim Cook 2016 yılında şirketteki cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptığını söylemişti.

SADECE KADINLAR DEĞİL

Anketin sonucuna göre şirketteki tek dezavantajlı grup kadınlar değil. Azınlıklar ve LGBTİ bireyler de az kazanan gruplar arasında.

Apple daha önce yaptığı açıklamalarda tüm cinsiyetlere eşit yaklaştığını söylemişti.