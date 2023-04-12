Artık iş ilanları olmadan iş ve personel bulmak mümkün

Bilişim sektörü baş döndürücü bir hızla yol almaya devam ederken, ülkemizde de savunma sanayiden farklı sektörlerdeki mobil uygulamalara kadar geniş bir yelpazede önemli gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Türk ekipleri tarafından tasarlanan ve benzerlerinden farklı bir mantıkta çalışan yeni bir iş ve personel bulma uygulaması faaliyete geçti. Android ve IOS telefonlara yüklenebilen cvland mobil uygulamasını benzer iş bulma siteleri ve uygulamalarından ayıran en büyük fark ise içeriğinde hiçbir iş ilanı bulunmuyor olması.

İş arayışındaki kişilerin ücretsiz kayıt olabildikleri bu yeni nesil mobil platform, tüm aday veritabanını yine ücretsiz bir şekilde işverenlere açıyor. İşverenler herhangi bir aday ile iletişime geçmek istediklerinde ise oldukça cüzi bir ödeme yaparak ilgili adayın iletişim bilgilerine ulaşabiliyorlar.