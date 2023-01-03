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Aselsan'dan 57 milyon dolarlık yeni anlaşma

Savunma sanayinin en büyük şirketlerinden biri olan Aselsan Cuma günü duyurduğu 102 milyon dolarlık satış anlaşmasının ardından Tusaş ile 57 milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

03 Ocak 2023 | 09:38
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Aselsan'dan 57 milyon dolarlık yeni anlaşma

Aselsan’dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada Aselsan ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında uluslararası müşterilerinin son kullanımına yönelik aviyonik sistemlerini kapsayan, toplam bedeli 57 milyon 855 bin 384 dolar tutarında iki satış sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatların 2024-2025 yıllarında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Şirket, Cuma günü yaptığı başka bir KAP açıklamasında 102 milyon dolarlık askeri ekipman anlaşması imzaladığını duyurmuştu. Böylelikle Aselsan son iki iş günü içinde toplamda 160 milyon dolarlık anlaşma imzalamış oldu.

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